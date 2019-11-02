Определились все участники Итогового турнира ATP

Источник: AP 2019

В пятницу француз Гаэль Монфис в двух сетах уступил представителю Канады Денису Шаповалову (2:6, 2:6) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже. Благодаря неудаче Монфиса Берреттини не сможет опуститься ниже восьмого места в чемпионской гонке ATP, гарантировав себе участие в Итоговом турнире организации.

Ранее участие в Итоговом турнире WTA себе обеспечили испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев. Участники будут разделены на две группы, по два лучших теннисиста из каждого квартета выйдут в полуфинал.