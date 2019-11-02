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00:06 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники Итогового турнира ATP

ТАСС, 1 ноября. Итальянец Маттео Берреттини стал обладателем последней путевки на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

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Источник: AP 2019

В пятницу француз Гаэль Монфис в двух сетах уступил представителю Канады Денису Шаповалову (2:6, 2:6) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже. Благодаря неудаче Монфиса Берреттини не сможет опуститься ниже восьмого места в чемпионской гонке ATP, гарантировав себе участие в Итоговом турнире организации.

Ранее участие в Итоговом турнире WTA себе обеспечили испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев. Участники будут разделены на две группы, по два лучших теннисиста из каждого квартета выйдут в полуфинал.

Итоговой турнир ATP проводится с 1970 года, в 2019 году призовой фонд составит $9 млн. Прошлогодним победителем является Зверев, из россиян Итоговый турнир выигрывал только Николай Давыденко в 2009 году.

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