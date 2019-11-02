Надаль получил травму, Шаповалов сыграет в финале турнира в Париже с Джоковичем

По информации издания, Надаль получил травму во время разминки и отказался от участия в матче. Характер травмы 33-летнего игрока остается неизвестным.

Надаль, занимающий второе место в рейтинге АТР, одержал четыре победы на Открытом чемпионате США, также на его счету рекордные 12 побед на «Ролан Гаррос», две — на Уимблдоне, одна — на Открытом чемпионате Австралии.