Российские теннисисты Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Париже в парном разряде

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 11:9 в пользу россиян. В другом полуфинале французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю победили немцев Кевина Кравица и Андреаса Миса — 7:6 (7:1), 6:0.

Рублев занимает 158-е место в парном рейтинге АТР, в активе 22-летнего теннисиста победа на Кубке Кремля в 2015 году в паре с Дмитрием Турсуновым. На турнирах серии Большого шлема Рублев доходил до третьего раунда Открытого чемпионата США (2017) в паре с Хачановым.

Хачанов располагается на 194-м месте мирового рейтинга. 23-летний Хачанов не становился победителем турниров в парном разряде, в 2018 году в паре с Рублевым он дошел до финала турнира серии «Мастерс» в Майами. В 2018 году Хачанов стал победителем турнира в Париже в одиночном разряде.