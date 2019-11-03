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13:16 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов примет участие в турнире в Окленде в 2020 году

ТАСС, 3 ноября. Российский теннисист Карен Хачанов сыграет на турнире в новозеландском Окленде. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

На турнире в Окленде Хачанов сыграет в третий раз в карьере, в 2018 году он дошел до стадии четвертьфинала, уступив аргентинцу Хуану Мартину дель Потро.

Хачанов занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Наивысшим достижением теннисиста на турнирах серии Большого шлема является выход в ¼ финала на Открытом чемпионате Франции (2019). В воскресенье Хачанов в паре с россиянином Андреем Рублевым сыграет в финале в парном разряде на турнире серии «Мастерс» в Париже.

Ранее стало известно, что на турнире в Окленде впервые выступит россиянин Даниил Медведев (4), игравший в финале Открытого чемпионата США — 2019, а также завоевавший четыре титула АТР в текущем сезоне. В женской части турнира примут участие американка Серена Уильямс, занимающая девятую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), и канадка Бьянка Андрееску (4). Эти теннисистки встретились в финале Открытого чемпионата США — 2019, победу одержала канадка (6:3, 7:5).

Турнир на кортах покрытии «хард» пройдет с 6 по 12 января 2020 года у женщин и с 13 по 18 января у мужчин.

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