Бабош и Младенович победили в парном разряде на Итоговом турнире WTA

Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Бабош и Младенович, посеянных на турнире под третьим номером. Стрыцова и Се Шувэй были посеяны вторыми. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

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26-летняя Бабош занимает шестое место в рейтинге WTA среди пар, она завоевала 22-й титул на парных турнирах WTA (три в этом году). Венгерская теннисистка является двукратным победителем турниров серии Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии (2018) и Франции (2019) в парном разряде.

Младенович, которой также 26 лет, располагается на пятом месте в рейтинге WTA, она также в 22-й раз победила на парных турнирах WTA (трижды в этом году). На турнирах серии Большого шлема Младенович, помимо титулов с Бабош, также стала победительницей Открытого чемпионата Франции 2016 года. Бабош и Младенович выиграли Итоговый турнир в 2018 году.