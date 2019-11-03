Теннисисты Рублев и Хачанов уступили в финале турнира в Париже в парном разряде

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу французов, которые были посеяны на турнире под седьмым номером.

Читайте также Российские теннисисты Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Париже в парном разряде

Эрбер находится на 23-м месте парного рейтинга АТР, в его активе 15 титулов на турнирах под эгидой организации. Также 28-летний француз в паре с Маю становился победителем на всех турнирах серии Большого шлема: Открытого чемпионата Австралии (2019), Открытого чемпионата Франции (2018), Уимблдона (2016) и Открытого чемпионата США (2015). 37-летний Маю является третьей ракеткой мира в парном разряде, записав в свой актив 26 титулов АТР (два в этом сезоне).

В активе 22-летнего Рублева (158) победа на Кубке Кремля в 2015 году в паре с Дмитрием Турсуновым. На турнирах серии Большого шлема Рублев доходил до третьего круга Открытого чемпионата США (2017) в паре с Хачановым. 23-летний Хачанов (194) не становился победителем турниров в парном разряде, в 2018 году в паре с Рублевым он дошел до финала турнира серии «Мастерс» в Майами. В 2018 году Хачанов стал победителем турнира в Париже в одиночном разряде.