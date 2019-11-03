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18:51 (мск), источник: ТАСС

Новак Джокович выиграл теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже

ТАСС, 3 ноября. Сербский теннисист Новак Джокович победил представителя Канады Дениса Шаповалова в финальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Призовой фонд соревнований составил €5,2 млн.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего серба, посеянного на турнире под первым номером. Спортсмены встретились в четвертый раз, Джокович одержал победы во всех матчах.

Шаповалов в полуфинале должен был сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем, однако Надаль получил травму во время разминки перед матчем и снялся с турнира. Ранее борьбу на турнире завершили россияне Карен Хачанов (восьмой посев, второй круг), Андрей Рублев (первый круг) и Даниил Медведев (четвертый посев, второй круг).

Джокович возглавляет рейтинг ATP, в его активе теперь 77 титулов в одиночном разряде. Серб является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, пятикратным чемпионом Уимблдона, трехкратным победителем Открытого чемпионата США и победителем Открытого чемпионата Франции, также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.


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Джокович в пятый раз выиграл «Мастерс» в Париже (2009, 2013−2015, 2019), всего на его счету теперь 35 титулов (рекордный показатель) на турнирах серии «Мастерс». По этому показателю он сравнялся с Надалем, ближайшим преследователем Джоковича и Надаля является швейцарец Роджера Федерера 28 титулов. Кроме того, Джокович сравнялся по количеству титулов с американцем Джоном Макинроем, разделяя пятое место в истории по этому показателю. Лидером по количеству титулов в мужском одиночном разряде является американец Джимми Коннорс (109 титулов), далее идут Федерер (103), чех Иван Лендл (94) и Надаль (84).

Шаповалов занимает 28-е место мирового рейтинга, на счету 20-летнего теннисиста один титул АТР. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2017 году.

В прошлом году победителем турнира стал Хачанов, также из россиян «Мастерс» в Париже выигрывали Марат Сафин (2000, 2002, 2004) и Николай Давыденко (2006).

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