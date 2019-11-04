Надаль вышел на первое место в рейтинге ATP
ТАСС, 4 ноября. Испанец Рафаэль Надаль поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 4 ноября. Испанец Рафаэль Надаль поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации
На прошлой неделе Надаль дошел до полуфинала турнира ATP серии «Мастерс» в Париже, где на разминке перед полуфиналом получил травму и снялся с соревнований. Победу одержал серб Новак Джокович, опустившийся на второе место в рейтинге ATP. Россиянин Карен Хачанов, который выиграл «Мастерс» в Париже в 2018 году, на турнире нынешнего года выбыл во втором круге, потеряв рейтинговые очки и опустившись на 17-е место.
Надаль в восьмой раз поднялся на первое место рейтинга ATP, в качестве первой ракетки мира он провел 196 недель, 56 из которых подряд — это шестые показатели в истории, в последний раз он возглавлял рейтинг с 25 июня по 4 ноября 2018 года. Рекорд по количеству недель в ранге первой ракетки мира принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру (310 недель, 237 — подряд), далее идут американец Пит Сампрас (286; 102), Джокович (275; 125), чех Иван Линдл (270; 157) и американец Джимми Коннорс (268; 160). Надаль одержал четыре победы на Открытом чемпионате США, также на его счету рекордные 12 побед на «Ролан Гаррос», две — на Уимблдоне, одна — на Открытом чемпионате Австралии, всего в активе 33-летнего испанца 84 титула ATP.
Лучшим российским теннисистом остается Даниил Медведев, который сохранил за собой четвертую строчку рейтинга. Россиянин Андрей Рублев опустился на одну строчку и занимает 23-е место. Третье место сохраняет Федерер.
Рейтинг АТР от 4 ноября:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9585 очков;.
2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8945;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6190;.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705;.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5025;.
6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4000;.
7 (6). Александр Зверев (Германия) — 2945;.
8 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 2670;.
9 (10). Роберто
10 (13). Гаэль Монфис (Франция) — 2530…
17 (8). Карен Хачанов (Россия) — 1840…
23 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1584.