Надаль вышел на первое место в рейтинге ATP

На прошлой неделе Надаль дошел до полуфинала турнира ATP серии «Мастерс» в Париже, где на разминке перед полуфиналом получил травму и снялся с соревнований. Победу одержал серб Новак Джокович, опустившийся на второе место в рейтинге ATP. Россиянин Карен Хачанов, который выиграл «Мастерс» в Париже в 2018 году, на турнире нынешнего года выбыл во втором круге, потеряв рейтинговые очки и опустившись на 17-е место.

Надаль в восьмой раз поднялся на первое место рейтинга ATP, в качестве первой ракетки мира он провел 196 недель, 56 из которых подряд — это шестые показатели в истории, в последний раз он возглавлял рейтинг с 25 июня по 4 ноября 2018 года. Рекорд по количеству недель в ранге первой ракетки мира принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру (310 недель, 237 — подряд), далее идут американец Пит Сампрас (286; 102), Джокович (275; 125), чех Иван Линдл (270; 157) и американец Джимми Коннорс (268; 160). Надаль одержал четыре победы на Открытом чемпионате США, также на его счету рекордные 12 побед на «Ролан Гаррос», две — на Уимблдоне, одна — на Открытом чемпионате Австралии, всего в активе 33-летнего испанца 84 титула ATP.