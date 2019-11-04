Тарпищев: Рублев и Хачанов уступили в финале в Париже из-за отсутствия навыков игры в паре

«Позитив от выступления Рублева и Хачанова в паре один — что они играли в финале. Но с позиции игры, конечно, они выглядели не очень хорошо. Было видно, что вместе играют два одиночника, — сказал Тарпищев. — Если бы Хачанов и Рублев обладали классическими навыками пары, то по другому смотрелись бы, и были бы другие результаты. А так, за счет подачи и приема играли, и дошли до финала из-за того, что класс одиночной игры и у одного, и у другого уже высокий».