Тарпищев: Рублев и Хачанов уступили в финале в Париже из-за отсутствия навыков игры в паре

В воскресенье Рублев и Хачанов проиграли французам Пьер-Югу Эрберу и Николя Маю в финальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже в парном разряде. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу французов.
«Позитив от выступления Рублева и Хачанова в паре один — что они играли в финале. Но с позиции игры, конечно, они выглядели не очень хорошо. Было видно, что вместе играют два одиночника, — сказал Тарпищев. — Если бы Хачанов и Рублев обладали классическими навыками пары, то по другому смотрелись бы, и были бы другие результаты. А так, за счет подачи и приема играли, и дошли до финала из-за того, что класс одиночной игры и у одного, и у другого уже высокий».
Рублев и Хачанов доходили до третьего круга Открытого чемпионата США (2017), играли в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (2018). В активе Рублева победа на Кубке Кремля в 2015 году в паре с Дмитрием Турсуновым.