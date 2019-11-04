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12:59 (мск), источник: Газета.Ру

Теннисист Надаль в больнице: он пройдет МРТ

Действующая первая ракетка мира Рафаэль Надаль находится в больнице и готовится к проведению МРТ.

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Об этом сообщает журналист Рави Убха.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его итогам будет принято решение об участии испанца в итоговом турнире АТР, который пройдет в Лондоне на следующей неделе.

Напомним, что из-за повреждения мышц брюшной полости, испанец досрочно прекратил выступление на теннисном турнире в Париже.

В обновленном рейтинте АТР Надаль занял первую строчку. В текущем сезоне Надаль одержал победу на Открытом чемпионате США по теннису.

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