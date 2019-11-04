Теннисист Надаль в больнице: он пройдет МРТ
Действующая первая ракетка мира Рафаэль Надаль находится в больнице и готовится к проведению МРТ.
Действующая первая ракетка мира Рафаэль Надаль находится в больнице и готовится к проведению МРТ.
Об этом сообщает журналист Рави Убха.
По его итогам будет принято решение об участии испанца в итоговом турнире АТР, который пройдет в Лондоне на следующей неделе.
Напомним, что
В обновленном рейтинте АТР Надаль занял первую строчку. В текущем сезоне Надаль одержал победу на Открытом чемпионате США по теннису.