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14:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В семье Энди Маррея родился третий ребенок

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В семье трехкратного победителя турниров серии Большого шлема 32-летнего шотландца Энди Маррея родился третий ребенок, сообщает The Scottish Sun.

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Источник: Reuters

Супруга Маррея Ким Сирс родила сына. Имя малышу пока не выбрано.

Маррей и Сирс познакомились в 17-летнем возрасте. В ноябре 2014 года было объявлено об их помолвке, свадьба состоялась в апреле 2015 года. Пара уже воспитывает двух дочерей — Софию и Эди.

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