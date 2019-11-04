В семье Энди Маррея родился третий ребенок
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В семье трехкратного победителя турниров серии Большого шлема 32-летнего шотландца Энди Маррея родился третий ребенок, сообщает The Scottish Sun.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В семье трехкратного победителя турниров серии Большого шлема 32-летнего шотландца Энди Маррея родился третий ребенок, сообщает The Scottish Sun.
Супруга Маррея Ким Сирс родила сына. Имя малышу пока не выбрано.
Маррей и Сирс познакомились в 17-летнем возрасте. В ноябре 2014 года было объявлено об их помолвке, свадьба состоялась в апреле 2015 года. Пара уже воспитывает двух дочерей — Софию и Эди.