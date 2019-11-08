Еще один чумовой перформанс Медведева или банальный чемпион? Превью Итогового турнира ATP

А Медведев реально может выиграть?

Why not? Если человек 6 раз подряд выходил в финалы топовых (кроме «Кубка Кремля») турниров, трижды побеждал и почти дожал Рафу в финале US Open — то и на Итоговом может выстрелить. Понятно, что это будет сенсация, но Медведев-2019 — это и есть одна сплошная сенсация.

Даня уже доказал, что способен сломать игру примерно каждого соперника. Считая топов и просто великих людей. Плюс хорошо, что россиянин бездарно (по своим меркам) слил Шарди в Париже — слишком все было идеально у Медведева в последние месяцы. В Лондоне он явно не главный фаворит, его не будут закидывать вопросами про рекордную серию финалов и ждать очередного.

На Итоговом Даня — просто новичок, человек, который вроде не претендует на свержение сербско-испанско-швейцарского правительства. Тем лучше для Медведева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3q6geIJWYV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3q6geIJWYV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/medwed33/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Medvedev Daniil</a> (@medwed33) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-16T07:22:16+00:00">16 Окт 2019 в 12:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А кто вообще должен выиграть?

Тут все банально — Новак. Ну просто потому, что из двух лучших игроков сезона Джокович здоров и вообще в отличной форме. Надаль мучается от болей в животе — возможно, он вообще снимется. А если и сыграет — то явно не в идеальном состоянии. Окей, Федерер, даже писать это неловко, всегда может выдать феерический турнир. Еще и на довольно быстром харде.

Но все равно Джокович — главный фаворит, камон. Так считают и букмекеры, которые знают о шансах примерно все. На победу Новака можно поставить с коэффициентом 2,15, на Рафу — 6,25, на Роджера — 4,75.

Сколько денег можно выиграть, если поставить на победу Медведева?

Ух, немало. Кэф на общую победу Дани — 5,5. То есть, если патриотично поставить, скажем, 10 тысяч, — выиграете 45. Удивительно, кстати, что в титул Медведева буки верят больше, чем в Надаля. Но тут, скорее всего, дело тупо в травме Рафы.



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У Медведева простая группа?

Итоговый теннисный турнир — это примерно как четвертьфиналы Лиги чемпионов в футболе. Только еще более объективный формат — тут люди весь сезон доказывают, что они самые-самые-самые-самые-самые лучшие. В футбольной ЛЧ есть элемент рандома, когда команды играют только два матча.

Но в Лондон приехали реально лучшие игроки мира. Ну, по крайней мере, этого сезона. «Простой» группы здесь не может быть в принципе. Но объективно жребий для Дани неплохой. С Надалем Медведев играет круче с каждым матчем — если в Торонто испанец вынес россиянина, то на US Open была абсолютно равная рубка. Циципас вообще клиент Дани, а слова Стефаноса «у Медведева очень скучная игра» — еще один повод снова победить грека.

Даже если ему это кажется скучным.

Вместо Зверева мог быть Берреттини — да, самый не статусный игрок на Итоговом. Но итальянец щас адски хорош — он вполне может выстрелить в Лондоне. Так что, скорее, Дане лучше играть с хорошо знакомым Зверевым. Короче, для «чемпионата мира по теннису» — вполне рабочая группа. Сойдет.

Зверев защитит свой титул?

Нет. В прошлом сезоне и Саша играл вразумительнее, и Итоговый был какой-то странный. Сейчас Зверев может слить матч кому угодно — от хоббита Шварцмана до янгстера Кечмановича. Диего и Миомир тоже умеют махать ракеткой, но факт: немец — категорически нестабилен и слишком-слишком-слишком пассивен в атакующей игре.

Тот же Медведев выносил его в шанхайском финале 6:4, 6:1. Денис Шаповалов только что в Париже играл с Сашей три сета, но в первом и решающем просто уничтожил атакующим теннисом. Если даже Зверев выйдет из группы — то с бешеным темпом Федерера или стабильностью Новака он просто не справится.

У нас будет новый чемпион. Скриньте.

А Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам турнира?

Нет. Ну не все сразу, товарищи.

Что еще мы узнаем в Лондоне?

Сколько раз зарядит свою пушку страшную Маттео Берреттини? Топовые эйсы и мощнейший форхенд — главные скиллы итальянца в Лондоне.

Заявит ли свои права на хард «принц грунта Доминик Тим»? На настоящий хард — а не «песочный», как в его родной Вене.

Как построит свои отношения с болельщиками Медведев? Будет ли у Дани с лондонскими зрителями «все сложно» или он будет в «активном поиске» позитивных эмоций с трибун?

Взял ли с собой в Англию стабильный бекхэнд Федерер?

Как проявит себя живот Рафаэля Надаля в Лондоне?

И, главное, примут ли Сашу Зверева в Хогвартс по окончании турнира?

Когда смотреть-то?

С 10 по 17 ноября. В концертном зале O2 уже постелили хард — в первый день сыграют Джокович — Берреттини и Федерер — Тим. Даня начинает в понедельник против Циципаса (17:00 по московскому времени), в вечерней сессии — Надаль и Зверев.