Еще один чумовой перформанс Медведева или банальный чемпион? Превью Итогового турнира ATP
Все, что нужно знать о топовом теннисе в Лондоне.
Все, что нужно знать о топовом теннисе в Лондоне.
А Медведев реально может выиграть?
Why not? Если человек 6 раз подряд выходил в финалы топовых (кроме «Кубка Кремля») турниров, трижды побеждал и почти дожал Рафу в финале US Open — то и на Итоговом может выстрелить. Понятно, что это будет сенсация, но Медведев-2019 — это и есть одна сплошная сенсация.
Даня уже доказал, что способен сломать игру примерно каждого соперника. Считая топов и просто великих людей. Плюс хорошо, что россиянин бездарно (по своим меркам) слил Шарди в Париже — слишком все было идеально у Медведева в последние месяцы. В Лондоне он явно не главный фаворит, его не будут закидывать вопросами про рекордную серию финалов и ждать очередного.
На Итоговом Даня — просто новичок, человек, который вроде не претендует на свержение
А кто вообще должен выиграть?
Тут все банально — Новак. Ну просто потому, что из двух лучших игроков сезона Джокович здоров и вообще в отличной форме. Надаль мучается от болей в животе — возможно, он вообще снимется. А если и сыграет — то явно не в идеальном состоянии. Окей, Федерер, даже писать это неловко, всегда может выдать феерический турнир. Еще и на довольно быстром харде.
Но все равно Джокович — главный фаворит, камон. Так считают и букмекеры, которые знают о шансах примерно все. На победу Новака можно поставить с коэффициентом 2,15, на Рафу — 6,25, на Роджера — 4,75.
Сколько денег можно выиграть, если поставить на победу Медведева?
Ух, немало. Кэф на общую победу Дани — 5,5. То есть, если патриотично поставить, скажем, 10 тысяч, — выиграете 45. Удивительно, кстати, что в титул Медведева буки верят больше, чем в Надаля. Но тут, скорее всего, дело тупо в травме Рафы.
У Медведева простая группа?
Итоговый теннисный турнир — это примерно как четвертьфиналы Лиги чемпионов в футболе. Только еще более объективный формат — тут люди весь сезон доказывают, что они самые-самые-самые-самые-самые лучшие. В футбольной ЛЧ есть элемент рандома, когда команды играют только два матча.
Но в Лондон приехали реально лучшие игроки мира. Ну, по крайней мере, этого сезона. «Простой» группы здесь не может быть в принципе. Но объективно жребий для Дани неплохой. С Надалем Медведев играет круче с каждым матчем — если в Торонто испанец вынес россиянина, то на US Open была абсолютно равная рубка. Циципас вообще клиент Дани, а слова Стефаноса «у Медведева очень скучная игра» — еще один повод снова победить грека.
Даже если ему это кажется скучным.
Вместо Зверева мог быть Берреттини — да, самый не статусный игрок на Итоговом. Но итальянец щас адски хорош — он вполне может выстрелить в Лондоне. Так что, скорее, Дане лучше играть с хорошо знакомым Зверевым. Короче, для «чемпионата мира по теннису» — вполне рабочая группа. Сойдет.
Зверев защитит свой титул?
Нет. В прошлом сезоне и Саша играл вразумительнее, и Итоговый был
Тот же Медведев выносил его в шанхайском финале 6:4, 6:1. Денис Шаповалов только что в Париже играл с Сашей три сета, но в первом и решающем просто уничтожил атакующим теннисом. Если даже Зверев выйдет из группы — то с бешеным темпом Федерера или стабильностью Новака он просто не справится.
У нас будет новый чемпион. Скриньте.
А Медведев может стать первой ракеткой мира по итогам турнира?
Нет. Ну не все сразу, товарищи.
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Как проявит себя живот Рафаэля Надаля в Лондоне?
И, главное, примут ли Сашу Зверева в Хогвартс по окончании турнира?
Когда
С 10 по 17 ноября. В концертном зале O2 уже постелили хард — в первый день сыграют Джокович — Берреттини и Федерер — Тим. Даня начинает в понедельник против Циципаса (17:00 по московскому времени), в вечерней сессии — Надаль и Зверев.
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