Итоговый турнир ATP с участием Даниила Медведева стартует в Лондоне

Источник: AFP 2019

Участники финального турнира разделены на две группы, они получили имя известных теннисистов прошлых лет: Андре Агасcи (США) и Бьорна Борга (Швеция). В первый квартет попали Новак Джокович (Сербия, второй номер рейтинга), Роджер Федерер (Швейцария, 3), Доминик Тим (Австрия, 5) и Маттео Берретини (Италия, 8). Во второй группе оказались россиянин Даниил Медведев (Россия, 4), лидер рейтинга Рафаэль Надаль (Испания), Стефанос Циципас (Греция, 6) и Александр Зверев (Германия, 7). Запасными игроками турнира стали испанец Роберто Баутиста-Агут (9) и француз Гаэль Монфис (10).

Медведев впервые в карьере отобрался на Итоговой турнир АТР, 23-летний теннисист стал первым российским участником соревнований за последние 10 лет, до него отобраться на турнир удалось Николаю Давыденко в 2009 году. Для него те соревнования сложились удачно — в финале он со счетом 6:3, 6:4 обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро и до сих пор остается единственным российским победителем турнира. В 1997 году в финале принимал участие Евгений Кафельников (тогда турнир назывался ATP Tour World Championships), он уступил американцу Питу Сампрасу. В 2008 году Давыденко также дошел до финала, но проиграл Джоковичу (турнир носил название Tennis Masters Cup).

Думаю, что все мы, молодые российские теннисисты, видели, как выиграл Давыденко. Это было удивительно, он единственный россиянин, который выиграл этот титул. Здорово, что я буду представлять свою страну, надеюсь, я смогу показать хороший теннис и выиграть несколько матчей. Даниил Медведев российский теннисист

В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил Надалю. Кроме того, он доходил до решающих встреч на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире).

Одним из фаворитов предстоящего турнира является прошлогодний финалист соревнования Джокович. Всего за последние семь лет серб шесть раз доходил до решающей игры и с 2012 по 2015 год не проигрывал в финале. В нынешнем сезоне Джокович завоевал два титула турниров Большого шлема — победил Надаля в решающем матче на Открытом чемпионате Австралии в январе и был сильнее Федерера в финале Уимблдона в июле. Также два титула турниров Большого шлема в этом сезоне завоевал Надаль — в сентябре он обыграл Медведева в финале Открытого чемпионата США, а в июне выиграл у Тима в решающем матче Открытого чемпионата Франции.



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Формат турнира

На групповой стадии турнира каждый теннисист проведет три встречи — по одной игре с остальными участниками его группы. В полуфинал выйдут по двое теннисистов из каждой группы, на чьем счету окажется наибольшее количество побед.