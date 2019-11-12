Сборная Франции выиграла Кубок Федерации по теннису
ТАСС, 10 ноября. Сборная Франции по теннису победила команду Австралии и стала обладательницей Кубка Федерации. Финал турнира проходил в австралийском Перте на покрытии «хард».
ТАСС, 10 ноября. Сборная Франции по теннису победила команду Австралии и стала обладательницей Кубка Федерации. Финал турнира проходил в австралийском Перте на покрытии «хард».
Француженки Кристина Младенович и Каролин Гарсия обыграли австралиек Эшли Барти и Саманту Стосур со счетом 6:4, 6:3.
Ранее в воскресенье Младенович обыграла Барти (2:6, 6:4, 7:6 (7:1), а австралийка Айла Томлянович победила француженку Полин Пармантье (6:4, 7:5). В субботу Томлянович уступила Младенович (1:6, 1:6), а Барти оказалась сильнее Гарсии (6:0, 6:0). Таким образом, победа Младенович и Гарсии позволила французским теннисисткам победить в пятиматчевом противостоянии со счетом 3−2.
Сборная России четырежды выигрывала турнир — в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах. В текущем сезоне российские теннисистки обыграли команду Швеции, а затем оказались сильнее команды Италии в стыковом матче
В июне стало известно, что матчи Мировой группы Кубка Федерации с 2020 года будут проходить в новом виде — финальная часть соревнований пройдет в круговом формате. 12 команд будут поделены на четыре группы по три в каждой, лучшие четыре команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в финальном раунде следующего розыгрыша турнира. Финальный турнир будет длиться в течение одной недели, все встречи будут состоять из двух одиночных и одной парной игр.