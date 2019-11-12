Сборная Франции выиграла Кубок Федерации по теннису

Француженки Кристина Младенович и Каролин Гарсия обыграли австралиек Эшли Барти и Саманту Стосур со счетом 6:4, 6:3.

Ранее в воскресенье Младенович обыграла Барти (2:6, 6:4, 7:6 (7:1), а австралийка Айла Томлянович победила француженку Полин Пармантье (6:4, 7:5). В субботу Томлянович уступила Младенович (1:6, 1:6), а Барти оказалась сильнее Гарсии (6:0, 6:0). Таким образом, победа Младенович и Гарсии позволила французским теннисисткам победить в пятиматчевом противостоянии со счетом 3−2.

Кубок Федерации проводится с 1963 года. Сборная Франции в третий раз выиграла турнир, ранее она побеждала в 1997 и 2003 годах. Самой титулованной является сборная США, на счету которой 18 титулов, в прошлом году победу одержала команда Чехии.

Сборная России четырежды выигрывала турнир — в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах. В текущем сезоне российские теннисистки обыграли команду Швеции, а затем оказались сильнее команды Италии в стыковом матче Европейско-африканской зоны I Кубка Федерации и вернулись в Мировую группу II.