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10 ноября, источник: ТАСС

Джокович обыграл Берреттини в первом матче Итогового турнира АТР в Лондоне

ТАСС, 10 ноября. Серб Новак Джокович победил итальянца Маттео Берреттини в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 32-летнего серба, посеянного под вторым номером. 23-летний Берреттини имеет восьмой номер посева.

Оба спортсмена играют в группе Андре Агасси вместе со швейцарцем Роджером Федерером (3) и австрийцем Домиником Тимом (5). Встреча Федерера и Тима пройдет позднее в воскресенье. В квартете Бьорна Борга сыграют россиянин Даниил Медведев (4), а также лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас (6) и немец Александр Зверев (7). Медведев стартует на турнире в понедельник матчем с Циципасом.

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Джокович находится на втором месте рейтинга ATP, в его активе 77 титулов в одиночном разряде (пять в этом году). Серб является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, пятикратным чемпионом Уимблдона, трехкратным победителем Открытого чемпионата США и победителем Открытого чемпионата Франции, также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Берреттини занимает восьмую строчку мирового рейтинга, в его активе три победы на турнирах АТР (два в этом году). Максимальным достижением итальянца на турнирах серии Большого шлема является полуфинал Открытого чемпионата США (2019).


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Итоговой турнир ATP проводится с 1970 года, в 2019 году призовой фонд составит $9 млн. Чаще всех на турнире побеждал швейцарец Роджер Федерер — шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу, в 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший в решающей встрече американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.

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