Премьера Медведева: теннисист намерен эффектно завершить сезон

Источник: Известия

Сегодня 23-летний Даниил Медведев стартует на итоговом турнире ATP в Лондоне матчем с греком Стефаносом Циципасом (шестая ракетка мира). Также в группе россиянина сыграют испанец Рафаэль Надаль (1) и немец Александр Зверев (7). В группу к сербу Новаку Джоковичу (2) отправились швейцарец Роджер Федерер (3), австриец Доминик Тим (5) и итальянец Маттео Берреттини (8). В полуфинал выйдут по два лучших игрока из каждого квартета. Призовой фонд турнира, который проводится с 1970 года, составит €9 млн.

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Париж сомнений

Медведев стал первым российским спортсменом за десять лет, кто сумел отобраться на итоговый турнир. Последний раз право сыграть в столице Великобритании получал Николай Давыденко. В 2009 году он одержал блистательную победу, переиграв в финале аргентинца Хуана Мартина дель Потро. По мнению опрошенных экспертов, Даниилу вполне по силам повторить успех Давыденко.

В нынешнем году уроженец Москвы демонстрирует отличные результаты. Особенно феноменально он провел хардовую часть сезона, дойдя до финала в шести турнирах подряд и выиграв три из них: в Цинциннати победил Давида Гоффена, в Санкт-Петербурге — Борна Чорича, а в Шанхае — Александра Зверева. Даниил был близок и к победе на US Open, где в матче с Надалем всё решилось в решающем пятом сете. Поэтому в целом четвертая строчка рейтинга более чем заслуженный результат.

Даниил прошел через очень большие нагрузки, когда успешно выступал в августе и сентябре на турнирах в Северной Америке, Петербурге и Шанхае. При этом он почти не играл в октябре и должен успеть восстановиться. Поэтому у него есть хорошие шансы выступить в Лондоне на пределе своих возможностей, как это ему удалось сделать на US Open и двух «Мастерсах». Сейчас он точно не слабее своих соперников и может добиться в Лондоне многого. Тренер сборной России Игорь Куницын

Правда, определенные сомнения в успехе Медведева вызывает тот факт, что он неудачно сыграл в Париже. Во втором круге последнего «Мастерса» 2019 года Даниил уступил 32-летнему Жереми Шарди (52-я ракетка мира). После победы в первом сете россиянин совершенно рассыпался. У него и по ходу победного турнира в Шанхае случались провалы и кластеры невынужденных ошибок, но в этот раз спад растянулся. Даниил часто мазал с форхенда, не доходил до мячей на сетке и в итоге пробивал в нее. В третьем сете у него было много шансов завершить партию в свою пользу, но он ими не воспользовался.

— Не стал бы придавать большого значения поражению Даниила в Париже, — рассказал «Известиям» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. — Он не успел восстановиться к тому «Мастерсу», и, возможно, даже хорошо, что из-за раннего вылета у него было больше времени на подготовку к итоговому турниру. У Медведева сложная, но проходимая группа. Многое решится в первом матче с Циципасом.



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Проходимая группа

Циципас также дебютирует на итоговом. В нынешнем сезоне грек выиграл два титула категории ATP-250 и одержал победы над всеми представителями «большого трио»: Надаль был обыгран на турнире в Мадриде, Федерер — на Открытом чемпионате Австралии, а Джокович — в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Шанхае. Однако против Стефаноса говорит заключительная часть сезона: в четырех последних турнирах он вылетал, проигрывая будущим соперникам по соревнованию в Лондоне.

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В личном противостоянии Медведева и Циципаса счет 5:0 в пользу россиянина, со Зверевым — 1:4.

— В обоих матчах психологическое преимущество будет на стороне Даниила, — считает заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Для Циципаса он крайне неудобный соперник, о чем говорит история личных встреч. А Зверева он легко обыграл в Шанхае. Думаю, что Медведев преодолеет групповой этап и сыграет в полуфинале.

Фаворит этой группы Рафаэль Надаль, проигравший всего один раз за последние полгода, сыграет на фоне травмы мышц живота. До последнего момента было непонятно, успеет ли титулованный испанец восстановиться или нет. В итоге он подтвердил свое участие, но признался, что точно будет не готов на все 100%.

В этом году на итоговый турнир попали сразу четыре молодых игрока в возрасте до 23 лет: Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Маттео Берреттини. В прошлом году был только один такой спортсмен — немец Александр Зверев.

Молодые игроки постепенно подтянулись, но в любом случае перечисленным теннисистам еще далеко до «большого трио». Между ними по-прежнему пропасть. Надаль, Джокович и Федерер будут на вершине еще несколько лет. Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников