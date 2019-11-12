Медведев проиграл Циципасу в матче Итогового турнира АТР

Источник: AFP 2019

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 21-летнего грека, который посеян на турнире под шестым номером, 23-летний Медведев имеет четвертый номер посева. Спортсмены провели шестой очный матч, Циципас впервые одержал победу над россиянином. В предыдущий раз они встречались в октябре в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае, тогда Медведев одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 7:5, в итоге выиграв титул.

Оба спортсмена играют в группе Андре Агасси, где также выступает испанец Рафаэль Надаль и Александр Зверев из Германии, которые проведут очный матч позднее в понедельник. В группе Бьорна Борга выступают серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер и итальянец Маттео Берреттини. В следующем матче Медведев сыграет со Зверевым 13 ноября.

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Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, он одержал семь побед на турнирах АТР в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил Надалю. Кроме того, он выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире).

Циципас в рейтинге ATP идет шестым, на его счету три победы на турнирах ассоциации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.



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