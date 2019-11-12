Медведев проиграл Циципасу в матче Итогового турнира АТР
ТАСС, 11 ноября. Россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 11 ноября. Россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 21-летнего грека, который посеян на турнире под шестым номером, 23-летний Медведев имеет четвертый номер посева. Спортсмены провели шестой очный матч, Циципас впервые одержал победу над россиянином. В предыдущий раз они встречались в октябре в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае, тогда Медведев одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 7:5, в итоге выиграв титул.
Оба спортсмена играют в группе Андре Агасси, где также выступает испанец Рафаэль Надаль и Александр Зверев из Германии, которые проведут очный матч позднее в понедельник. В группе Бьорна Борга выступают серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер и итальянец Маттео Берреттини. В следующем матче Медведев сыграет со Зверевым 13 ноября.
Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, он одержал семь побед на турнирах АТР в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии,
Циципас в рейтинге ATP идет шестым, на его счету три победы на турнирах ассоциации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.
Итоговой турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер — шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.