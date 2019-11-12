Зверев обыграл Надаля в матче Итогового турнира АТР

Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 22-летнего Зверева, который посеян на турнире под седьмым номером, 33-летний Надаль имеет первый номер посева.

Оба спортсмена играют в группе Андре Агасси, где также выступают россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас, их очный матч состоялся в понедельник и завершился победой Циципаса в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4. В следующем туре пройдут матчи Зверев — Циципас и Надаль — Медведев, встречи состоятся 13 ноября. В группе Бьорна Борга выступают серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер и итальянец Маттео Берреттини.

Фоторепортаж Вся красота женского тенниса на WTA Finals

Зверев, который занимает седьмое место в рейтинге ATP, является действующим победителем Итогового турнира. Всего в его активе 11 выигранных титулов ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.

Надаль является лидером рейтинга ATP. За карьеру он выиграл 84 турнира ATP, в том числе 19 турниров серии Большого шлема. Он один раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии, 12 раз — Открытого чемпионата Франции, дважды — Уимблдона и четырежды — Открытого чемпионата США. Также испанец выиграл две золотые олимпийские награды, по одной в одиночном (2008) и парном разрядах (2016).



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук