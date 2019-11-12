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00:56 (мск), источник: ТАСС

Зверев обыграл Надаля в матче Итогового турнира АТР

ТАСС, 12 ноября. Представитель Германии Александр Зверев одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $9 млн.

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 22-летнего Зверева, который посеян на турнире под седьмым номером, 33-летний Надаль имеет первый номер посева.

Оба спортсмена играют в группе Андре Агасси, где также выступают россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас, их очный матч состоялся в понедельник и завершился победой Циципаса в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4. В следующем туре пройдут матчи Зверев — Циципас и Надаль — Медведев, встречи состоятся 13 ноября. В группе Бьорна Борга выступают серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер и итальянец Маттео Берреттини.

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Зверев, который занимает седьмое место в рейтинге ATP, является действующим победителем Итогового турнира. Всего в его активе 11 выигранных титулов ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.

Надаль является лидером рейтинга ATP. За карьеру он выиграл 84 турнира ATP, в том числе 19 турниров серии Большого шлема. Он один раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии, 12 раз — Открытого чемпионата Франции, дважды — Уимблдона и четырежды — Открытого чемпионата США. Также испанец выиграл две золотые олимпийские награды, по одной в одиночном (2008) и парном разрядах (2016).


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Итоговой турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер — шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.

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