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12 ноября, источник: Чемпионат.com

Медведев: Мне комфортнее жить за рубежом

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему живёт и тренируется не в Москве, а в Монте-Карло, а также рассказал о своём тренере Жиле Сервара.

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Источник: Reuters

«Я очень люблю Москву, хорошо её знаю и скучаю. Но жить и тренироваться мне комфортнее за рубежом. Я знаю три языка, и один из них французский — свободно говорю на нём. Всё благодаря моему тренеру Жилю.

Я очень благодарен тренеру. Иногда мне кажется, что он знает меня больше, чем я. Постоянно подкалывает за то, что я часто настолько погружён в свои мысли и могу ничего не замечать вокруг. Например, договариваемся встретиться в кафе. Сижу такой, листаю телефон, и тут Жиль присылает мне моё фото — оказывается, я даже не заметил, как он пришёл», — цитирует Медведева Eurosport.

Завтра, 13 ноября, Даниил на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

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