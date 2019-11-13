Тим выдал лучшее шоу на Итоговом. Мега-зрелищно победил и Федерера, и Джоковича — просто монстр!

«Come on, Rodger!», — самый популярный саундтрек матча… Тима и Джоковича. Фанатов Федерера в Лондоне так много, что их не насытил дневной матч самого швейцарца в 02. После поражения от Тима Роджер ожидаемо (но с осложнениями в первом сете) прихлопнул Берреттини — 7:6, 6:3.

Видимо, поклонникам базельского маэстро было мало такой будничной победы. Потому своего кумира они активно поддерживали даже тогда, когда на корте как бы работали другие теннисисты.

Еще как работали — супер-атакующий теннис Тима был абсолютно восхитителен. Это уже шестой матч на Итоговом — и никто не играл в Лондоне так же эффектно, как Доминик с Джоковичем. Даже сам Тим с Федерером или Циципас, зрелищно, вопросов нет, победивший Медведева.

Столько раз в экстаз зрители не впадали ни разу за 3 дня турнира. Даже их гуру Федерер не вызывал у трибан таких бешеных эмоций. Даже Рафа Надаль, который собрал больше всего национальных (испанских) флагов в 02. Даже Циципас, сочинивший немало классных ударов против Дани.

Тима давно называют «принцем грунта» — с королем все понятно, его зовут Рафаэль. Но на харде австриец — категорически нестабилен, часто не успевает соорудить свои размашистые движения. А без мощных ударов навылет Тим — это как бы не Тим.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Да и Итоговый австриец проваливает — три года подряд он на него отбирался (что уже круто), но не выходил из группы. Перенасыщенный турнирами сезон (Доми любит играть примерно везде) и неудобное покрытие — классические отмазы плохой игры Тима в Лондоне.

Но в этом году, всего за пару матчей, Доминик трансформировался в короля Итогового. И короля, хм, харда. Еще и в зале. А как еще назвать человека, который по очереди не оставил шансов Федереру и Джоковичу? В обоих матчах, ясное дело, будучи явным аутсайдером. В игре с Роджером на победу Тима можно было поставить с коэффициентом 3,2. С Джоковичем — вообще 5,1.

Кому-то Доминик подарил новую квартиру в Москве или хотя бы пару бесплатных походов в паб.

Тим сыграл в классический для себя доминантный теннис — сумасшедшие удары, стабильная игра на задней, целые комбо из форхендов и бекхэндов любого формата. Мы видели такого Доми не раз — на грунте. Но почти никогда на харде.

Удачный челлендж при 4:5 и 30:30 (отменил матчбол Новака) и взятая Тимом подача Джоковича при 5:5 — самые громкие моменты в 02. Трибуны глорили за Доминика так отчаянно, будто это Энди Маррей с искусственными частями тела разносит Новака. Тим выдал такое шоу, что даже в 02 это был один из лучших концертов в XXI веке.

Джокович сам признал после матча «Я сделал все, что мог. Даже я не ожидал, что Тим сыграет настолько… Не знаю, как сказать. Феноменально. Невероятно. Супер, просто супер. Человек попадал каждый удар…».

Новак и правда тащил в своем привычном режиме: «Плевать, как бьет соперник, я все равно выиграю очко». Ну вот как в этом важнейшем розыгрыше при подаче Тима на матч, скажем.

Но Доми сыграл, наверное, лучший матч в жизни — на харде. Даже упущенная подача на матч и 1:4 на решающем тай-брейке не сломили австрийца. Серия чумовых ударов — и вот уже 6:4 и двойной матчбол. Со второго Тим выиграл матч — Доминик в зале победил сначала Федерера, а потом и Джоковича. Wow.