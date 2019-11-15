Федерер обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 38-летнего швейцарца. Спортсмены провели 49-й очный матч, в 26 встречах победа оставалась за Джоковичем, в активе Федерера 23 победы. Теннисисты в этом году играли в финале Уимблдона, тогда сильнее оказался Джокович.

В турнирной таблице группы Бьорна Борга, где также выступают австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини, первое место занял Тим, Федерер стал вторым, спортсмены сыграют в полуфинале соревнований. Полуфинальные пары Итогового турнира определятся по результатам матчей группы Андре Агасси, которые состоятся в пятницу, россиянин Даниил Медведев встретится с Александром Зверевым из Германии, испанец Рафаэль Надаль — с греком Стефаносом Циципасом.

Федерер идет третьим в рейтинге ATP. За карьеру он выиграл 103 титула ATP (четыре в этом сезоне), в том числе 20 турниров серии Большого шлема, что является рекордным показателем. Он шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, один раз — Открытый чемпионат Франции, восемь — Уимблдон, пять — Открытый чемпионат США. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде.

32-летний Джокович находится на втором месте в рейтинге ATP, в его активе 77 титулов в одиночном разряде (пять в этом году). Серб является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, пятикратным чемпионом Уимблдона, трехкратным победителем Открытого чемпионата США и победителем Открытого чемпионата Франции, также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.



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