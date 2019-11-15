Все уже списали Федерера? А он отправил Джоковича домой
38-летний швейцарский ветеран вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP и обеспечил Надалю звание первой ракетки мира по итогам года.
38-летний швейцарский ветеран вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP и обеспечил Надалю звание первой ракетки мира по итогам года.
Неожиданные поражения Роджера Федерера и Новака Джоковича от Доминика Тима привели к тому, что австриец, никогда не являвшийся специалистом по игре на харде в зале, досрочно обеспечил себе первое место в группе, а швейцарцу и сербу осталось оспаривать вторую путёвку в
Благодаря такой серии Новак довёл счёт личных встреч до 26−22 в свою пользу. Роджеру в последнее время вообще крайне редко удавалось обыграть его — он одержал всего 3 победы в 12 поединках начиная с 2015 года. Сейчас на кону, конечно, стояло не так много, как в финале Уимблдона, но этот матч тоже был очень важен. Помимо непосредственной борьбы за
И Роджер сыграл вдохновенно, проведя, пожалуй, свой лучший матч в году. Он не позволил Новаку практически ничего на приёме — вся борьба ограничилась двумя геймами в начале второй партии, в одном из которых у Джоковича был
Отличная атмосфера, отличный оппонент здесь, в Лондоне. Сегодняшний вечер мне понравился с самого начала. Я играл невероятно, имел чёткий план на игру и грамотно реализовывал его. Так что это определённо было волшебно. Надеюсь, эта победа станет для меня не последней на Итоговом чемпионате АТР. Впрочем, даже если и станет, то оно того стоило — я уже прекрасно выступил на турнире.
Джокович поздравил соперника: «Роджер сегодня был лучше во всех аспектах и полностью заслужил победу. Он отлично подавал, хорошо двигался, очень хорошо играл на приёме. Он всё сделал правильно».
Ранее в этой группе Тим проиграл Маттео Берреттини, но серьёзной мотивации биться до последнего у Доминика не было. В любом случае по результатам личной встречи он остался впереди Федерера и вышел в
В группе Андре Агасси, где находится Медведев, расклад после двух туров следующий. Стефанос Циципас после убедительной победы над Александром Зверевым (6:3, 6:2) обеспечил себе выход в полуфинал, но не первое место. Стать вторым грек может при двух вариантах развития событий. Первый вариант: Циципас проигрывает Надалю с любым счётом, а Медведев с любым счётом побеждает Зверева. Тогда у Стефаноса и Рафаэля будет по две победы, у Даниила и Александра — по одной, и всё решат личные встречи. Второй вариант: Циципас уступает в двух партиях, Зверев побеждает — также в двух. Тогда у грека и немца разница сетов будет одинаковой (4−2), у испанца чуть хуже (4−3). Решающим фактором в такой ситуации становится разница геймов. Сейчас у Стефаноса +10, у Александра -1. Изменить это соотношение в пользу немца не так просто, но возможно. Самому Циципасу стать вторым во многом даже выгоднее, чем первым. Победитель этой группы в полуфинале встретится с Федерером, а тот, кто выйдет со второго места, — с Тимом. С другой стороны, проиграв специально, можно сбить себе настрой и не успеть собраться на
У Стефаноса вполне может быть и другой соблазн — проиграв, он лишает Даниила Медведева шансов выйти в полуфинал. Россиянину необходима победа Циципаса над Надалем с любым счётом и успех в матче со Зверевым в двух партиях. Тогда у Медведева будет разница сетов 3−4, у Зверева — 2−4, а у Надаля — 2−5 либо 3−5, и Даниил займёт второе место в группе. Если же выиграет Рафаэль, то россиянин никак не сможет обогнать его и будет бороться только за утешительные 200 очков за победу в матче группового этапа.
Артем Тайманов