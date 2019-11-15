Даниил Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира АТР

Источник: AFP 2019

33-летний Надаль победил со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, испанец посеян на турнире под первым номером, 21-летний Циципас имеет шестой номер посева. Эта встреча стала шестой между спортсменами, Надаль одержал пятую победу.

Оба теннисиста играют в группе Андре Агасси, где также выступают Александр Зверев из Германии и россиянин Медведев, который потерял шансы на выход в полуфинал турнира после победы Надаля. Циципас одержал две победы на групповом этапе, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф, Надаль же сыграет в полуфинале в случае победы Медведева над Зверевым позднее в пятницу. Из группы Бьорна Борга в полуфинал вышли австриец Доминик Тим и швейцарец Роджер Федерер, одержавшие по две победы в групповом раунде, с ними выступали серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини. Полуфинальные пары станут известны позднее в пятницу после матча Медведев — Зверев, полуфиналы пройдут 16 ноября, финал — 17 ноября.



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Надаль является лидером рейтинга ATP. За карьеру он выиграл 84 турнира ATP в одиночном разряде, в том числе 19 турниров серии Большого шлема. Он 12 раз выиграл Открытый чемпионат Франции, четыре раза — Открытый чемпионат США, дважды — Уимблдон, один раз — Открытый чемпионат Австралии. Также испанец завоевал две золотые медали Олимпийских игр (ОИ-2008 — одиночный разряд, ОИ-2016 — в парах).

Циципас в рейтинге ATP идет шестым, на его счету три победы на турнирах ассоциации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

О турнире