Даниил Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира АТР
ТАСС, 15 ноября. Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче третьего тура Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 15 ноября. Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче третьего тура Итогового турнира Ассоциации
33-летний Надаль победил со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, испанец посеян на турнире под первым номером, 21-летний Циципас имеет шестой номер посева. Эта встреча стала шестой между спортсменами, Надаль одержал пятую победу.
Оба теннисиста играют в группе Андре Агасси, где также выступают Александр Зверев из Германии и россиянин Медведев, который потерял шансы на выход в полуфинал турнира после победы Надаля. Циципас одержал две победы на групповом этапе, досрочно обеспечив себе выход в
Надаль является лидером рейтинга ATP. За карьеру он выиграл 84 турнира ATP в одиночном разряде, в том числе 19 турниров серии Большого шлема. Он 12 раз выиграл Открытый чемпионат Франции, четыре раза — Открытый чемпионат США, дважды — Уимблдон, один раз — Открытый чемпионат Австралии. Также испанец завоевал две золотые медали Олимпийских игр (ОИ-2008 — одиночный разряд, ОИ-2016 — в парах).
Циципас в рейтинге ATP идет шестым, на его счету три победы на турнирах ассоциации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.
Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер — шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу.