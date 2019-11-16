Зверев победил Медведева и стал последним полуфиналистом Итогового турнира АТР

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу 22-летнего Зверева, посеянного на турнире под седьмым номером, 23-летний россиянин имел четвертый номер посева. Спортсмены провели шестую очную встречу, Зверев одержал пятую победу.

Первое место в группе Андре Агасси занял грек Стефанос Циципас, второе — Зверев, третье — испанец Рафаэль Надаль, четвертое — Медведев, который проиграл все три матча на турнире.

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В группе Бьорна Борга первым стал австриец Доминик Тим, вторым — швейцарец Роджер Федерер, третьим — серб Новак Джокович, четвертым — итальянец Маттео Берреттини. В полуфинале Зверев сыграет с Тимом, Федерер — с Циципасом, обе встречи пройдут 16 ноября.

Зверев, который занимает седьмое место в рейтинге ATP, является действующим победителем Итогового турнира. Всего в его активе 11 выигранных титулов ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.



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Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, он одержал семь побед на турнирах ассоциации в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай) и дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, он выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире).

История турнира