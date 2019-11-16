Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP

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Благодаря победе над российским теннисистом со счетом 4:6, 6:7 (5:7) Зверев обеспечил себе участие в полуфинале турнира. Помимо немца, в четверку сильнейших попали грек Стефанос Циципас и швейцарец Роджер Федерер. Из-за поражения Медведева места в полуфинал лишился испанский теннисист Рафаэль Надаль.

13 октября Медведев обыграл Зверева в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Россиянин превзошел представителя Германии, победив со счетом 6:4, 6:1.