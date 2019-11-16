Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP
Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации
Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации
Благодаря победе над российским теннисистом со счетом 4:6, 6:7 (5:7) Зверев обеспечил себе участие в полуфинале турнира. Помимо немца, в четверку сильнейших попали грек Стефанос Циципас и швейцарец Роджер Федерер.
13 октября Медведев обыграл Зверева в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Россиянин превзошел представителя Германии, победив со счетом 6:4, 6:1.
В сентябре российский теннисист уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Он стал первым россиянином в финале турнира «Большого шлема» за последние 14,5 года. Успешное выступление на соревнованиях помогло Медведеву подняться на четвертую строчку рейтинга Ассоциации