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09:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP

Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Благодаря победе над российским теннисистом со счетом 4:6, 6:7 (5:7) Зверев обеспечил себе участие в полуфинале турнира. Помимо немца, в четверку сильнейших попали грек Стефанос Циципас и швейцарец Роджер Федерер. Из-за поражения Медведева места в полуфинал лишился испанский теннисист Рафаэль Надаль.

13 октября Медведев обыграл Зверева в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Россиянин превзошел представителя Германии, победив со счетом 6:4, 6:1.

В сентябре российский теннисист уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Он стал первым россиянином в финале турнира «Большого шлема» за последние 14,5 года. Успешное выступление на соревнованиях помогло Медведеву подняться на четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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