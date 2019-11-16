«Я не понимал, что происходит». Последние слова Медведева после Итогового в Лондоне

Даня Медведев провалил первый в жизни Итоговый. По результату провалил. Потому что реально провалить Итоговый невозможно в принципе — это как бы 8 лучших теннисистов мира. И даже проиграть в такой формуле три матча не страшно.

Но.

Всем понятно, что мы ждали от Дани большего. Что «теннисная общественность», что бы это ни значило, ждала от Дани большего. Сам Даня наверняка ждал от себя большего.

Но он не смог. Не смог показать тот очумелый «тащерский» теннис, замиксованный с мощной подачей, удивительной стабильностью на задней и атакующими ударами «в тему», который вывел его в 6 финалов подряд. Медведев в Лондоне не был Медведевым — вот и все. Простое, но вместе с тем и жестокое объяснение трем поражениям Дани в концертном зале 02.

Россиянин выдал лишь один концерт, и то с сумасшедшими последними треками — 6:7 после победных 5:1 в решающем сете с Надалем. В остальном Даню было не узнать. Тут и анализировать больше ничего не надо: Роджер, даже не в лучшей форме, может находить мегаудары, Новак, даже не в лучшей форме, все равно способен уничтожить атакующую игру любого соперника, а Рафа, даже не в лучшей форме, быть Рафой.



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Но Медведеву в 23 и, главное, в свой первый «большой» сезон, нужно показывать все свои скиллы, все свои 200 процентов, чтобы быть конкурентным на Итоговом. Даня не показал и, сори за банальность, 50 от своего уровня. Поэтому и проиграл — as simple as that.

Чего вообще рассуждать нам — журналистам, болельщикам, хейтерам, — если Даня сам сказал лучше всех. На последней пресс-конференции в Лондоне Медведев не был подавлен и депрессивен. После обидного поражения до последнего отвечал на комичные вопросы Барбары Шетт — короче, оставался профи. Медведев примерно так и прошел сезон — от фаната истерик и просто «одного из сотни талантливых теннисистов мира» до топ-4 мирового рейтинга. Четвертый теннисист в мире — это не так уж и плохо, товарищи.

Даже несмотря на плохой Итоговый. Тем более правду по его окончании Даня говорить не забывал. Это еще один его скилл — не прятаться за банальными и убогими клише. А говорить как есть.

«Я был ужасен на приеме… Кажется, будто Зверев выбрал корт в 20 раз быстрее, чем обычно. Но если серьезно, я просто провалил первый гейм первого сета. Дальше была довольно равная игра. Но я был чуть-чуть слабее. Звереву — поздравления.

Наверное, раннее поражение в Берси мне навредило. Слишком большой перерыв был. Но я сам виноват, что проиграл Шарди быстро. Это не оправдание. После поражения от Рафы я думал, что все кончено. Потом узнал, что есть шансы. Прямо вот есть… Но оказалось, что все же нет. Но я не говорю, что настроя на Зверева не было. Просто я проиграл.

Честно, последние дни были странными… Наверное, я немного устал от тенниса, не понимал, что происходит на корте. Ну вот сегодня я раз тридцать, тридцать… не читал подачу Зверева. Это очень странно. Саша — молодец, но все равно я не чувствовал себя в своей тарелке последние пару недель, — примерно все, что нужно знать об игре Медведева в Лондоне.

Этой самой игры, медведевской, просто и не было. Она осталась в Цинциннати, Питере и Шанхае.

Итоговый турнир АТР. Группа Андре Агасси. 3-й тур