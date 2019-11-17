Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира АТР

Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе Шаркс
Детройт Ред Уингз
32
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер Кэнакс
Колорадо Эвеланш
34
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
СКА
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Йокерит
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Томь
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
13:00
Текстильщик
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
27
Футбол. Первый дивизион
13:30
Спартак-2
Луч
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К
Шинник
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Оттава Сенаторз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Нью-Джерси Дэвилз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Рейнджерс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Торонто Мэйпл Ливз
61
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Факел
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Чайка
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Краснодар-2
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Автомобилист
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир
Торпедо М
Футбол. Сборные
16:00
Литва
Новая Зеландия
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Сербия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Люксембург
Португалия
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Химки
Чертаново
Хоккей. НХЛ
16.11
Эдмонтон Ойлерз
Даллас Старз
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
16.11
Аризона Койотс
Калгари Флэймз
30
Хоккей. НХЛ
16.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Виннипег Джетс
34
Хоккей. НХЛ
16.11
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
43
Хоккей. КХЛ
17:30
Торпедо
Витязь
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Сочи
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Северная Ирландия
Нидерланды
00
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Германия
Беларусь
40
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Хорватия
Словакия
31
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Израиль
Польша
12
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Австрия
Македония
21
Хоккей. НХЛ
16.11
Миннесота Уайлд
Каролина Харрикейнз
ОТ
34
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Косово
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Болгария
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Азербайджан
Уэльс
02
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Словения
Латвия
10
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Сан-Марино
Казахстан
13
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Россия
Бельгия
14
Хоккей. КХЛ
16.11
Динамо Мн
Авангард
Б
12
Все события
Фоторепортажи
11Трусова выиграла второй Гран-при подряд
12Представлена новая форма сборной России
16 ноября, источник: Советский спорт

Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира АТР

Греческий теннисист Стефанос Циципас взял верх над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинальном матче Итогового турнира АТР.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась победой грека со счетом 6:3, 6:4. За время матча Циципас шесть раз подал на вылет, реализовал три из четырех брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. На счету его соперника три эйса и один реализованный брейк-пойнт из 12.

В финале турнира Циципас встретится с победителем другого полуфинала, в котором между собой сыграют австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев.

 Пеппи Длинный конек. Феноменальный год Александры Трусовой
Зидан идет путем Капелло? 7 тренеров, которые возвращались в «Реал»
Трусова победила с двумя падениями! Ну и как с ней бороться?
Не идеальные, но лучшие. У мужчин — российский подиум в Гран-при
Братья Азары показали сборной России, как нужно играть в футбол
Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду в Москве
Сборные Германии и Нидерландов вышли в финальную часть Евро-2020
Сборная Хорватии обыграла словаков и вышла в финальную часть ЧЕ
Дзюба назвал пощечиной крупное поражение от сборной Бельгии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь