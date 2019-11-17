Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира АТР

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась победой грека со счетом 6:3, 6:4. За время матча Циципас шесть раз подал на вылет, реализовал три из четырех брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. На счету его соперника три эйса и один реализованный брейк-пойнт из 12.