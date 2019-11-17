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09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тим обыграл Зверева и стал вторым финалистом итогового турнира ATP

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Австриец Доминик Тим пробился в финал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне, призовой фонд которого составляет девять миллионов долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Тим, получивший пятый номер посева, в полуфинале в субботу нанес поражение седьмой ракетке турнира немцу Александру Звереву со счетом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте чуть более полутора часов.

Тим в финале турнира встретится с греком Стефаносом Циципасом (6-й номер посева), который ранее оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера (3-й).

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