Тим обыграл Зверева и стал вторым финалистом итогового турнира ATP
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Австриец Доминик Тим пробился в финал итогового турнира Ассоциации
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Австриец Доминик Тим пробился в финал итогового турнира Ассоциации
Тим, получивший пятый номер посева, в полуфинале в субботу нанес поражение седьмой ракетке турнира немцу Александру Звереву со счетом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте чуть более полутора часов.
Тим в финале турнира встретится с греком Стефаносом Циципасом (6-й номер посева), который ранее оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера (3-й).