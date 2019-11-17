Российская теннисистка Дьяченко выиграла турнир в Тайбэе
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российская теннисистка Виталия Дьяченко стала победительницей турнира в столице Тайваня Тайбэе, призовой фонд которого превышает 115 тысяч долларов.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российская теннисистка Виталия Дьяченко стала победительницей турнира в столице Тайваня Тайбэе, призовой фонд которого превышает 115 тысяч долларов.
В финале соревнований Дьяченко (3-й номер посева) обыграла венгерку Тимю Бабош (2) со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.