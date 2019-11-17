Теннисист Медведев не сыграет за сборную России в финальной стадии Кубка Дэвиса

Источник: AP 2019

Медведев был включен в состав сборной России, однако после завершения выступления на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, сообщил газете «Коммерсант», что пока не принял решения об участии в Кубке Дэвиса. Ранее Медведев заявил ТАСС, что его участие в Кубке Дэвиса будет зависеть от физической формы после Итогового турнира АТР. На турнире в Лондоне Медведев проиграл все три матча на групповом этапе.

«Можем подтвердить, что Медведев не сыграет за сборную России в Мадриде», — сказали в пресс-службе ФТР.

Медведев одержал семь побед на турнирах АТР в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии «Мастерс» в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай) и дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, он выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире). С 9 сентября он занимает четвертое место в мировом рейтинге.