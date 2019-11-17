ФТР: Замен в составе сборной России из-за снятия Медведева не будет
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Елена Дьячкова. Три российских теннисиста сыграют в финальном турнире Кубка Дэвиса-2019, замены в команде
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Елена Дьячкова. Три российских теннисиста сыграют в финальном турнире Кубка Дэвиса-2019, замены в команде
Ранее стало известно, что Медведев пропустит предстоящий турнир в Мадриде.
«На замену Медведеву никто не вызван. В Мадриде выступят три игрока — Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской», — сообщили в
Финальный турнир Кубка Дэвиса пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. В предварительном раунде сборная России сыграет в группе В с командами Хорватии и Испании.