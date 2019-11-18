Греческая мечта с русским акцентом. Циципас подвинул всех ветеранов

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Лучший турнир Тима на харде

В Лондоне завершился Итоговый чемпионат ATP. Первым был сыгран парный финал, в котором победили Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю. Французы поссорились перед Уимблдоном, когда Эрбер предпочёл сыграть пару не с Маю, а с Энди Марреем, но в итоге вернулись к совместным выступлениям и уверенно прошлись по двум последним турнирам года. И на «Мастерсе» в Париже, и на Итоговом чемпионате они не отдали соперникам ни одного сета, что в парном разряде происходит весьма редко — чаще хотя бы один из двух или трёх матчей заканчивается чемпионским тай-брейком, заменяющим решающую партию.

Следом на корт вышли участники одиночного финала — Стефанос Циципас и Доминик Тим. Оба на этом турнире смотрелись здорово, оба победили его рекордсмена, шестикратного чемпиона Роджера Федерера (Тим в группе, а Циципас в полуфинале). Доминик обыграл также Новака Джоковича и прошлогоднего триумфатора соревнований Александра Зверева, а Стефанос впервые в карьере справился с Даниилом Медведевым, которому до того уступил пять раз подряд. Вообще, для Тима это был лучший турнир в жизни на таком покрытии. Прежде подобных успехов на харде он не добивался, хотя в этом году уже обыграл Федерера в финале Индиан-Уэллса.

Циципас вырвал победу

Счёт личных встреч был в пользу Доминика — 4−2 (3−1 на харде). В этом году они играли лишь раз, но недавно — в начале октября, когда Тим одержал волевую победу над Циципасом в финале турнира ATP 500 в Пекине. На этот раз матч тоже получился трёхсетовым, но куда более упорным, чем в Китае. В первой партии всё решила пара очков на тай-брейке, сложившемся в пользу Тима. На старте второго сета Доминик немного расслабился, и Стефанос сразу воспользовался этим, сделав первый брейк в матче. К тому моменту, когда австриец пришёл в себя, он уже уступал с двумя брейками и уже ничего не мог изменить в этом сете.

Решающую партию Циципас тоже начал лучше, но, поведя с брейком, неожиданно дрогнул и провалил гейм на своей подаче. В конце концов игроки опять добрались до «теннисной лотереи». Тим отыграл двойной мини-брейк, однако тут же грубо ошибся в простой ситуации, и Стефанос сумел дожать его.



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Самый юный чемпион после Хьюитта

Циципас стал самым молодым победителем Итогового чемпионата ATP с 2001 года. Собственно говоря, в те времена этот турнир и назывался совсем иначе — Tennis Masters Cup. Кроме того, он тогда гулял по городам и весям. В 2000 соревнования принял Лиссабон, в 2001-м — Сидней, в 2002-м — Шанхай, в 2003-м — Хьюстон. Родные стены помогли 20-летнему Ллейтону Хьюитту завоевать трофей и завершить сезон на первой строчке. Стефанос, конечно, первой ракеткой мира после этой победы не станет, но окончание сезона для него точно получилось очень позитивным.

Греку сейчас 21 год и 3 месяца. В прошлом сезоне Александр Зверев выиграл Итоговый чемпионат в 21 год и 7 месяцев без нескольких дней. Интересно, что у обоих русские корни — у Стефаноса мама из России, а у Зверева полностью русское происхождение, хотя родился он уже в Германии. Немец тогда стал самым юным триумфатором после Новака Джоковича в 2008-м — сербу был 21 год и (почти) 6 месяцев. Также в достаточно раннем возрасте здесь впервые победил Роджер Федерер (22 года и 3 месяца).

Вообще, в последнее время на Итоговом турнире побеждают не те теннисисты, которые выигрывают «Шлемы». В 2017-м чемпионом стал Григор Димитров, затем трофей над головой поднимали Циципас и Зверев. Можно сказать, что Федереру и Джоковичу уже не хватает сил на успешнее завершение сезона. Рафаэлю Надалю на Итоговом чемпионате и вовсе никогда не везло — он не завоевал здесь ни одного титула. Но сейчас интереснее другое — сможет ли Циципас, Зверев или ещё кто-то из молодого поколения победить на турнире «Большого шлема» в следующем году?