Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP после итогового турнира
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге Ассоциации
Медведев на минувшей неделе потерпел три поражения на групповом этапе и не смог пробиться в
Испанец Рафаэль Надаль пятый раз в карьере завершил сезон на первом месте в рейтинге ATP. Надаль стал пятым теннисистом, которому удавалось завершить сезон на первой строчке не менее пяти раз в карьере. Подобное достижение также есть в активе серба Новака Джоковича (5 раз), швейцарца Роджера Федерера (5), а также американцев Джимми Коннорса (5) и Пита Сампраса (6), завершивших карьеры.
Рейтинг АТР, версия от 18 ноября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590,
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5825,
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705,
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300,
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345,
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870,
9 (9). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2540,
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530…
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840…
23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584.