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15:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP после итогового турнира

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Источник: Reuters

Медведев на минувшей неделе потерпел три поражения на групповом этапе и не смог пробиться в плей-офф итогового турнира ATP, который прошел в Лондоне. Грек Стефанос Циципас стал победителем дебютного для себя итогового турнира ATP, в финале обыграв австрийца Доминика Тима, который поднялся на четвертую строчку в рейтинге.

Испанец Рафаэль Надаль пятый раз в карьере завершил сезон на первом месте в рейтинге ATP. Надаль стал пятым теннисистом, которому удавалось завершить сезон на первой строчке не менее пяти раз в карьере. Подобное достижение также есть в активе серба Новака Джоковича (5 раз), швейцарца Роджера Федерера (5), а также американцев Джимми Коннорса (5) и Пита Сампраса (6), завершивших карьеры.

Рейтинг АТР, версия от 18 ноября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590,

4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5825,

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300,

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345,

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870,

9 (9). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2540,

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840…

23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584.

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