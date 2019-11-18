Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP после итогового турнира

Медведев на минувшей неделе потерпел три поражения на групповом этапе и не смог пробиться в плей-офф итогового турнира ATP, который прошел в Лондоне. Грек Стефанос Циципас стал победителем дебютного для себя итогового турнира ATP, в финале обыграв австрийца Доминика Тима, который поднялся на четвертую строчку в рейтинге.

Испанец Рафаэль Надаль пятый раз в карьере завершил сезон на первом месте в рейтинге ATP. Надаль стал пятым теннисистом, которому удавалось завершить сезон на первой строчке не менее пяти раз в карьере. Подобное достижение также есть в активе серба Новака Джоковича (5 раз), швейцарца Роджера Федерера (5), а также американцев Джимми Коннорса (5) и Пита Сампраса (6), завершивших карьеры.