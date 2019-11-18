В Мадриде стартует финал Кубка Дэвиса. У России очень жесткая группа

Источник: AFP 2019

18 ноября в Мадриде начинается финальный этап обновленного Кубка Дэвиса. Если раньше до решающей стадии доходили две сборные, то сейчас за командный трофей поборются 18 коллективов. Среди них и сборная России. Победитель определиться через неделю — 24 ноября.

Почему финальный этап проходит в Мадриде?

Предыдущие финалы Кубка Дэвиса, когда в них играли только две команды, проводились на родине одной из сборных-участниц. Так, Россия побеждала Францию в Париже в 2002-м и Аргентину в Москве в 2006-м.

Нынешний розыгрыш состоится на кортах Caja Magica. Здесь ежегодно проходят матчи мадридского «Мастерса». Но только Madrid Open играют на открытых грунтовых кортах, Кубок Дэвиса-2019 пройдет на закрытых хардовых.

Место проведения финала в этом году определялось руководством Кубка Дэвиса. Причем уже известно, где состоится турнир в 2020-м — снова в Мадриде. Обновленным Кубком Дэвиса занимается компания Kosmos Tennis, основателем и президентом которой является футболист «Барселоны» Жерар Пике. Он называет предстоящий турнир «проектом своей жизни».

Жерар Пике на Кубке Дэвиса | Источник: AFP 2019

Очевидно, что футбол — главный вид спорта в Испании, но теннис, вероятно, находится на втором месте. Это заставляет нас, футболистов, следить за ним. Например, Месси очень любит теннис, Иван Ракитич — тоже. Они интересуются выступлением своих команд в Кубке Дэвиса. На Caja Magica вы всегда можете увидеть игроков мадридских «Реала» и «Атлетико». Жерар Пике футболист «Барселоны»

Помимо футболистов на Кубке Дэвиса-2019 можно будет встретить и жену Жерара — Шакиру. Она выступит на церемонии закрытия турнира.

Вместе с Пике город для проведения финала выбирали президент ITF Дэвид Хаггерти, вице-президент федерации Рене Штамбах и бывший испанский теннисист Гало Бланко. Также свою заявку подавал французский Лилль. Руководящий комитет Кубка Дэвиса похвалил эту заявку, но предпочел Мадрид.

Как определялся состав участников?

Еще раз — в финальной стадии сыграют 18 сборных:

4 — полуфиналисты прошлого Кубка Дэвиса

2 — обладатели wild-card от организаторов

от организаторов 12 — победители квалификационного раунда

До полуфинала в прошлом сезоне дошли Хорватия, Франция, Испания и США. Они попали в финальную стадию автоматически.

Wild-card выдали еще до квалификационного раунда. Решением организаторов в финал пробились сборные Аргентины (Месси очень любит теннис) и Великобритании.

В квалификационном раунде выступали 24 команды, которые разбили на пары. Выигрываешь в серии до трех побед — проходишь в финал.

Карен Хачанов | Источник: Reuters

Сборной России в квалификационном раунде досталась команда Швейцарии, но без Роджера Федерера в составе. Матчи проходили в начале февраля. В первый день свои одиночные встречи выиграли Хачанов и Медведев, но Рублев и Донской уступили в парном матче. Решающее третье очко для команды добыл Хачанов. Пятая встреча уже не игралась — 3−1.

Какой формат финальной стадии?

18 команд разбили на шесть групп по три. В группах сборные играют между собой. Российские теннисисты на этой стадии встретятся с командами Хорватии и Испании.



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Победители групп и две лучшие команды из тех, кто занял второе место, выходят в четвертьфинал. Дальше — полуфинал и финал.

У серии между сборными есть два главных отличия от серий в предыдущих розыгрышах Кубка Дэвиса:

Серия состоит из двух одиночных матчей и одного парного. Раньше — четыре в сингле и один в дабле

Матчи — трехсетовые. Раньше встречи были пятисетовыми

Как мы раньше играли с Испанией и Хорватией?

Наша группа — самая сложная. Все три команды за последние 20 лет выигрывали Кубок Дэвиса:

Сборная Испании — 5 раз. Плюс они играют дома

Сборная Хорватии — 2 раза. И они являются действующими обладателями Кубка Дэвиса

Сборная России — 2 раза

Сборная Хорватии празднует победу на Кубке Дэвиса в 2018 году | Источник: AFP 2019

Подобного нет ни в одной другой группе. У всех остальных команд в соперниках есть хотя бы одна сборная, которая не выигрывала турнир ни разу.

О том, как нынешние игроки сборной России играли против нынешних теннисистов сборных Испании и Хорватии, мы писали месяц назад (статистику встреч ищите здесь). С тех пор в противостояниях изменилась одна цифра — счет между Надалем и Медведевым стал 3−0 в пользу испанца. Но это уже не так важно. Даниил решил не выступать в финале Кубка Дэвиса из-за усталости. Таким образом, наша команду представят только три теннисиста: Хачанов, Рублев и Донской.

Сейчас коротко о том, как складывались противостояния нашей сборной против хорватов и испанцев в рамках Кубка Дэвиса.

Россия vs Хорватия

С хорватами россияне пересекались в сетке турнира только один раз. В сентябре 2005 года наши теннисисты отправились в Сплит, чтобы добыть путевку в финал. За сборную России тогда выступали Николай Давыденко, Михаил Южный, Дмитрий Турсунов и Игорь Андреев.

Николай Давыденко | Источник: AFP 2019

Серия началась для нас с победы. Лидер нашей сборной Николай Давыденко в четырех сетах обыграл Марио Анчича. Во втором матче Южный — Любичич для выявления победителя понадобилось все пять сетов. В решающей партии сильнее был хорват. А парной встрече Анчич и Любичич также в пяти сетах обыграли Андреева и Турсунова.

Главным стал четвертый матч, который, к сожалению, закончился не в нашу пользу. В нем встретились два первых номерах двух стран — Любичич и Давыденко. Россиянин занимал седьмое место в рейтинге ATP, хорват — пятнадцатое. Иван не отдал Николаю ни одного сета.

В финал прошли хорваты, где выиграли первый для своей страны Кубок Дэвиса. Российская сборная свой второй Кубок взяла через год — в 2006-м.

Россия vs Испания

С испанцами мы играли в рамках Кубка Дэвиса дважды. Первый матч состоялся в 2000 году в рамках четвертьфинала турнира. Тогда за команду выступали Марат Сафин, Евгений Кафельников, Андрей Черкасов и Михаил Южный. Но в матче против испанцев на корт выходили только Сафин и Кафельников.

Марат Сафин и Евгений Кафельников | Источник: AFP 2019

Серия проходила на грунтовых кортах в Малаге, где россияне проиграли все свои одиночные матчи. Кафельников, который тогда занимал третье место в рейтинге ATP, ничего не смог сделать во встречах против Хуана Карлоса Ферреро (6:2, 6:2, 6:2) и Альберта Косты (6:0, 6:3, 6:0). Единственное очко было добыто в парном матче, где Марат и Евгений в четырех сетах обыграли Алекса Коретха и Хуана-Мануэля Бальсельса. Испанцы в том сезоне взяли свой первый Кубок Дэвиса.

Вторая встреча противостояния состоялась во Владивостоке в 2015-м в рамках второго раунда первой группы. Состав нашей команды был почти такой же, как сейчас: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Константин Кравчук. Все начиналось для нас ужасно. В стартовом матче Рублев без шансов уступил Робредо, а следом Хачанов — Андухару.

Положение дел подправили Донской и Кравчук в парном встрече против Лопеса и Марреро. Испанцы дважды выходили вперед по партиям и были близки к итоговой победе, но в пятом сете сил больше было у россиян. В четвертом матче Донской в четырех партиях победил Томми Робредо и сравнял счет в серии — 2−2.

Андрей Рублев | Источник: РИА "Новости"

На решающий поединок капитан российской сборной Шамиль Тарпищев выставил 17-летнего Рублева, который тогда занимал 194-е место в рейтинге ATP. За испанцев выступал Пабло Андухар, в том месяце поднявшийся на 32-ю строчку рейтинга (на сегодняшний день это его самая высокая позиция в карьере). Но юный Рублев не испугался и в трех сетах переиграл испанца — 6:4, 7:6, 6:3. Таким образом, сборная России вернулась в мировую группу.

Где смотреть финал Кубка Дэвиса?

18 ноября

17:30 Россия — Хорватия («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

19 ноября

13:00 Аргентина — Чили («Матч! Арена»).

19:30 Россия — Испания («Матч ТВ», «Матч! Арена»).

20 ноября

13:00 Аргентина — Германия («Матч! Арена»).

21:20 Испания — Хорватия («Матч! Арена»).

21 ноября

13:00 Франция — Сербия («Матч! Арена»).

20:00 Четвертьфинал («Матч! Арена»).

22 ноября

13:00 Четвертьфинал («Матч! Арена»).

23 ноября

13:00 Полуфинал («Матч! Арена»).

20:00 Полуфинал («Матч! Арена»).

24 ноября

17:30 Финал («Матч! Арена»).