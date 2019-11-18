В Мадриде стартует финал Кубка Дэвиса. У России очень жесткая группа
Нам играть против действующих обладателей трофея и хозяев турнира.
Нам играть против действующих обладателей трофея и хозяев турнира.
18 ноября в Мадриде начинается финальный этап обновленного Кубка Дэвиса. Если раньше до решающей стадии доходили две сборные, то сейчас за командный трофей поборются 18 коллективов. Среди них и сборная России. Победитель определиться через неделю — 24 ноября.
Предыдущие финалы Кубка Дэвиса, когда в них играли только две команды, проводились на родине одной из
Нынешний розыгрыш состоится на кортах Caja Magica. Здесь ежегодно проходят матчи мадридского «Мастерса». Но только Madrid Open играют на открытых грунтовых кортах, Кубок Дэвиса-2019 пройдет на закрытых хардовых.
Место проведения финала в этом году определялось руководством Кубка Дэвиса. Причем уже известно, где состоится турнир в 2020-м — снова в Мадриде. Обновленным Кубком Дэвиса занимается компания Kosmos Tennis, основателем и президентом которой является футболист «Барселоны» Жерар Пике. Он называет предстоящий турнир «проектом своей жизни».
Очевидно, что футбол — главный вид спорта в Испании, но теннис, вероятно, находится на втором месте. Это заставляет нас, футболистов, следить за ним. Например, Месси очень любит теннис, Иван Ракитич — тоже. Они интересуются выступлением своих команд в Кубке Дэвиса. На Caja Magica вы всегда можете увидеть игроков мадридских «Реала» и «Атлетико».
Помимо футболистов на Кубке Дэвиса-2019 можно будет встретить и жену Жерара — Шакиру. Она выступит на церемонии закрытия турнира.
Вместе с Пике город для проведения финала выбирали президент ITF Дэвид Хаггерти,
Еще раз — в финальной стадии сыграют 18 сборных:
До полуфинала в прошлом сезоне дошли Хорватия, Франция, Испания и США. Они попали в финальную стадию автоматически.
В квалификационном раунде выступали 24 команды, которые разбили на пары. Выигрываешь в серии до трех побед — проходишь в финал.
Сборной России в квалификационном раунде досталась команда Швейцарии, но без Роджера Федерера в составе. Матчи проходили в начале февраля. В первый день свои одиночные встречи выиграли Хачанов и Медведев, но Рублев и Донской уступили в парном матче. Решающее третье очко для команды добыл Хачанов. Пятая встреча уже не игралась — 3−1.
18 команд разбили на шесть групп по три. В группах сборные играют между собой. Российские теннисисты на этой стадии встретятся с командами Хорватии и Испании.
Победители групп и две лучшие команды из тех, кто занял второе место, выходят в четвертьфинал. Дальше — полуфинал и финал.
У серии между сборными есть два главных отличия от серий в предыдущих розыгрышах Кубка Дэвиса:
Наша группа — самая сложная. Все три команды за последние 20 лет выигрывали Кубок Дэвиса:
Подобного нет ни в одной другой группе. У всех остальных команд в соперниках есть хотя бы одна сборная, которая не выигрывала турнир ни разу.
О том, как нынешние игроки сборной России играли против нынешних теннисистов сборных Испании и Хорватии, мы писали месяц назад (статистику встреч ищите здесь). С тех пор в противостояниях изменилась одна цифра — счет между Надалем и Медведевым стал 3−0 в пользу испанца. Но это уже не так важно. Даниил решил не выступать в финале Кубка Дэвиса
Сейчас коротко о том, как складывались противостояния нашей сборной против хорватов и испанцев в рамках Кубка Дэвиса.
С хорватами россияне пересекались в сетке турнира только один раз. В сентябре 2005 года наши теннисисты отправились в Сплит, чтобы добыть путевку в финал. За сборную России тогда выступали Николай Давыденко, Михаил Южный, Дмитрий Турсунов и Игорь Андреев.
Серия началась для нас с победы. Лидер нашей сборной Николай Давыденко в четырех сетах обыграл Марио Анчича. Во втором матче Южный — Любичич для выявления победителя понадобилось все пять сетов. В решающей партии сильнее был хорват. А парной встрече Анчич и Любичич также в пяти сетах обыграли Андреева и Турсунова.
Главным стал четвертый матч, который, к сожалению, закончился не в нашу пользу. В нем встретились два первых номерах двух стран — Любичич и Давыденко. Россиянин занимал седьмое место в рейтинге ATP, хорват — пятнадцатое. Иван не отдал Николаю ни одного сета.
В финал прошли хорваты, где выиграли первый для своей страны Кубок Дэвиса. Российская сборная свой второй Кубок взяла через год — в 2006-м.
С испанцами мы играли в рамках Кубка Дэвиса дважды. Первый матч состоялся в 2000 году в рамках четвертьфинала турнира. Тогда за команду выступали Марат Сафин, Евгений Кафельников, Андрей Черкасов и Михаил Южный. Но в матче против испанцев на корт выходили только Сафин и Кафельников.
Серия проходила на грунтовых кортах в Малаге, где россияне проиграли все свои одиночные матчи. Кафельников, который тогда занимал третье место в рейтинге ATP, ничего не смог сделать во встречах против Хуана Карлоса Ферреро (6:2, 6:2, 6:2) и Альберта Косты (6:0, 6:3, 6:0). Единственное очко было добыто в парном матче, где Марат и Евгений в четырех сетах обыграли Алекса Коретха и
Вторая встреча противостояния состоялась во Владивостоке в 2015-м в рамках второго раунда первой группы. Состав нашей команды был почти такой же, как сейчас: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Константин Кравчук. Все начиналось для нас ужасно. В стартовом матче Рублев без шансов уступил Робредо, а следом Хачанов — Андухару.
Положение дел подправили Донской и Кравчук в парном встрече против Лопеса и Марреро. Испанцы дважды выходили вперед по партиям и были близки к итоговой победе, но в пятом сете сил больше было у россиян. В четвертом матче Донской в четырех партиях победил Томми Робредо и сравнял счет в серии — 2−2.
На решающий поединок капитан российской сборной Шамиль Тарпищев выставил 17-летнего Рублева, который тогда занимал 194-е место в рейтинге ATP. За испанцев выступал Пабло Андухар, в том месяце поднявшийся на 32-ю строчку рейтинга (на сегодняшний день это его самая высокая позиция в карьере). Но юный Рублев не испугался и в трех сетах переиграл испанца — 6:4, 7:6, 6:3. Таким образом, сборная России вернулась в мировую группу.
18 ноября
17:30 Россия — Хорватия («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
19 ноября
13:00 Аргентина — Чили («Матч! Арена»).
19:30 Россия — Испания («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
20 ноября
13:00 Аргентина — Германия («Матч! Арена»).
21:20 Испания — Хорватия («Матч! Арена»).
21 ноября
13:00 Франция — Сербия («Матч! Арена»).
20:00 Четвертьфинал («Матч! Арена»).
22 ноября
13:00 Четвертьфинал («Матч! Арена»).
23 ноября
13:00 Полуфинал («Матч! Арена»).
20:00 Полуфинал («Матч! Арена»).
24 ноября
17:30 Финал («Матч! Арена»).
Михаил Кузнецов