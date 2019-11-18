Первый соперник Казахстана — Нидерланды. Что о нем известно?

Источник: AFP 2019

Уже завтра сборная Казахстана стартует в финальном турнире Кубка Дэвиса. Prosports.kz расскажет с кем будут играть наши теннисисты.

Как рассказал нам капитан сборной Диас Доскараев, согласно новому формату турнира в каждом матче будет только три встречи (две одиночки и пара), причем первый номер команды сыграет со вторым из квинтета соперников, и наоборот.

Исходя из рейтинга, первым номером сборной Казахстана значится Александр Бублик, а многолетний лидер Михаил Кукушкин — вторым. Пару составят Александр Недовесов и Андрей Голубев. Дмитрий Попко — запасной.

Первый соперник наших ребят на турнире — крепкая сборная Нидерландов. По всей видимости, Бублику придется играть с Таллоном Грикспуром. Ранее теннисисты никогда друг с другом не играли. 23-летний Таллон находится в конце второй сотни рейтинга и играет только на «Челленджерах». На бумаге Бублик фаворит, однако, легкой прогулки ожидать не стоит.



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Предпочтительно выглядят шансы Михаила Кукушкина в борьбе в лидером голландцев Робином Хасе. В личных встречах казахстанец ведет — 2:0, причем он выиграл у него и в этом сезоне на турнире в Роттердаме. А, что самое важное на харде. Именно это покрытие на турнире в Мадриде. Тем не менее Хасе опытный боец и то, что он находится только во второй сотне рейтинга, абсолютно ничего не говорит. Опыт на его стороне.