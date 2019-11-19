Российские теннисисты победили хорватов в матче Кубка Дэвиса
ТАСС, 18 ноября. Россиянин Карен Хачанов победил теннисиста Борну Чорича во второй игре матча группового этапа Кубка Дэвиса против сборной Хорватии. Соревнования проходят в Испании.
ТАСС, 18 ноября. Россиянин Карен Хачанов победил теннисиста Борну Чорича во второй игре матча группового этапа Кубка Дэвиса против сборной Хорватии. Соревнования проходят в Испании.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина. В рейтинге Ассоциации
Общий счет в противостоянии до двух побед стал 2−0 в пользу команды России. Ранее Андрей Рублев обыграл Борну Гойо со счетом 6:3, 6:3. В понедельник также состоится парная встреча, на которую от российской команды заявлены Хачанов и Рублев, а от хорватов — Иван Додиг и Никола Мектич. Сборные России и Хорватии встретились во второй раз, в полуфинале Кубка Дэвиса 2005 года сильнее была команда Хорватии.
Во вторник россияне сыграют с командой Испании.
Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.
Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.