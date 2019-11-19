Российские теннисисты победили хорватов в матче Кубка Дэвиса

Общий счет в противостоянии до двух побед стал 2−0 в пользу команды России. Ранее Андрей Рублев обыграл Борну Гойо со счетом 6:3, 6:3. В понедельник также состоится парная встреча, на которую от российской команды заявлены Хачанов и Рублев, а от хорватов — Иван Додиг и Никола Мектич. Сборные России и Хорватии встретились во второй раз, в полуфинале Кубка Дэвиса 2005 года сильнее была команда Хорватии.