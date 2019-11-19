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09:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России обыграла хорватов в матче Кубка Дэвиса

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сборная России по теннису выиграла у команды Хорватии со счетом 3−0 в матче группы В в Финале Кубка Дэвиса, который проходит в Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Третье очко россиянам принесли Карен Хачанов и Андрей Рублев, которые в парной встрече взяли верх над Иваном Додигом и Николой Мектичем со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Ранее в одиночных встречах Рублев переиграл Борну Гойо со счетом 6:3, 6:3, Хачанов оказался сильнее Борны Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Следующий матч на турнире сборная России проведет 19 ноября с командой Испании.

Финальный турнир проходит в новом формате. Участие в нем принимают 18 команд, которые разделены на шесть групп. Матчи будут проходить в течение недели в одном месте, после группового этапа участников ждет плей-офф. Каждая встреча между командами состоит из трех матчей: две игры в одиночном разряде, одна игра в парном разряде в трехсетовом формате (до двух побед по сетам). Шесть победителей групп, а также две команды, занявшие второе место с лучшими показателями (учитываются процент выигранных сетов, затем выигранных игр, затем выигранных очков), выйдут в четвертьфинал. Финал состоится 24 ноября.

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