Сборная России обыграла хорватов в матче Кубка Дэвиса
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сборная России по теннису выиграла у команды Хорватии со счетом 3−0 в матче группы В в Финале Кубка Дэвиса, который проходит в Испании.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сборная России по теннису выиграла у команды Хорватии со счетом 3−0 в матче группы В в Финале Кубка Дэвиса, который проходит в Испании.
Третье очко россиянам принесли Карен Хачанов и Андрей Рублев, которые в парной встрече взяли верх над Иваном Додигом и Николой Мектичем со счетом 7:6 (7:3), 6:4.
Ранее в одиночных встречах Рублев переиграл Борну Гойо со счетом 6:3, 6:3, Хачанов оказался сильнее Борны Чорича — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
Следующий матч на турнире сборная России проведет 19 ноября с командой Испании.
Финальный турнир проходит в новом формате. Участие в нем принимают 18 команд, которые разделены на шесть групп. Матчи будут проходить в течение недели в одном месте, после группового этапа участников ждет