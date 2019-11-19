Сборная России обыграла хорватов в матче Кубка Дэвиса

Финальный турнир проходит в новом формате. Участие в нем принимают 18 команд, которые разделены на шесть групп. Матчи будут проходить в течение недели в одном месте, после группового этапа участников ждет плей-офф. Каждая встреча между командами состоит из трех матчей: две игры в одиночном разряде, одна игра в парном разряде в трехсетовом формате (до двух побед по сетам). Шесть победителей групп, а также две команды, занявшие второе место с лучшими показателями (учитываются процент выигранных сетов, затем выигранных игр, затем выигранных очков), выйдут в четвертьфинал. Финал состоится 24 ноября.