Кукушкин выиграл первый матч Казахстана в новом формате Кубка Дэвиса
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин победил голландца Ботика ван де Зандшульпа в матче группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин победил голландца Ботика ван де Зандшульпа в матче группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в испанском Мадриде продлилась один час и пять минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2. Таким образом, Казахстан повел 1:0.
В рейтинге ATP 31-летний Кукушкин занимает 67-е место, а 24-летний ван де Зандшульп — 200-е. Соперники впервые встречались друг с другом.
Сегодня, 19 ноября, в 18:00 по времени
Вместе с Казахстаном и Голландией в группе Е выступает Великобритания. Шесть победителей групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места выйдут в четвертьфинал. Полуфиналисты нынешнего турнира автоматически получат путевки в финальную стадию Кубка Дэвиса 2020 года.
Победитель группы E, где играет Казахстан, в четвертьфинале встретится с сильнейшей командой группы C (Аргентина, Германия, Чили).
С этого года Кубок Дэвиса проводится в новом формате. Турнир ведет свою историю с 1900 года, а его действующий победитель — Хорватия.