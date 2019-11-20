Казахстан победил Голландию и вышел на первое место в группе Кубка Дэвиса
Турнир проходит в новом формате.
Турнир проходит в новом формате.
Сборная Казахстана победила Голландию в первой матчевой встрече группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса, передает корреспондент Vesti.kz.
Решающей стала парная встреча. В ней казахстанцы Михаил Кукушкин и Александр Бублик со счетом 6:4, 7:6 обыграли в трех сетах голландцев
При этом изначально пара Александр Недовесов и Андрей Голубев должны были встретиться с Уэсли Колхофом и Ройером, но команды перед игрой сделали перестановки.
Ранее Кукушкин победил Ботика ван де Зандшульпа — 6:2, 6:2, а Бублик уступил Хасе — 5:7, 6:3, 6:7.
Вместе с Казахстаном и Голландией в группе Е выступает Великобритания. Завтра, 20 ноября, состоится матч Великобритания — Голландия, а 21-го — Казахстан — Великобритания. Матчевые встречи начнутся в 16:00 по времени
Шесть победителей групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места выйдут в ¼ финала. Полуфиналисты нынешнего турнира автоматически получат путевки в финальную стадию Кубка Дэвиса 2020 года.
Победитель группы E, где играет Казахстан, в четвертьфинале встретится с сильнейшей командой группы C (Аргентина, Германия, Чили).
С этого года Кубок Дэвиса проводится в новом формате. Турнир ведет свою историю с 1900 года, а его действующий победитель — Хорватия.