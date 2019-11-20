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09:54 (мск), источник: ТАСС

Хачанов проиграл первой ракетке мира Надалю в матче Кубка Дэвиса против сборной Испании

ТАСС, 20 ноября. Российский теннисист Карен Хачанов уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю во второй игре второго матча группового этапа Кубка Дэвиса против сборной Испании. Соревнования проходят в Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7) в пользу 33-летнего испанца. Надаль лидирует в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 23-летний Хачанов занимает 17-е место.

Общий счет в противостоянии до двух побед стал 1−1, ранее во вторник Андрей Рублев (23) переиграл Роберто Баутисту-Агута (9). Победитель противостояния определится в парном матче, в котором Хачанов и Рублев сыграют против Марселя Гранольерса и Фелисиано Лопеса. В понедельник российские теннисисты обыграли хорватов с общим счетом 3−0. В случае победы в парной встрече россияне выйдут в четвертьфинал Кубка Дэвиса, заняв первое место в группе В.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. В четвертьфиналы выйдут победители групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

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