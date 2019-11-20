Российские теннисисты проиграли испанцам в матче Кубка Дэвиса

Источник: РИА "Новости"

Счет в матче Россия — Испания стал 1−2. В первой игре Рублев обыграл Роберто Баутисту-Агута. Во второй встрече Хачанов уступил Рафаэлю Надалю.

Сборная России потерпела первое поражение на турнире, в понедельник команда одержала победу над хорватами со счетом 3−0. В среду в заключительном матче группы B сборная Испании встретится с командой Хорватии. По итогам этого противостояния определится победитель группы.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. В четвертьфиналы выходят победители групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.