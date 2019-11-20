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09:22 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге выставили на продажу ракетку и шорты легендарного теннисиста Федерера

В Екатеринбурге можно будет приобрести ракетку и форму легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

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Источник: Reuters

На лотах аукциона, который пройдет на «Екатерининской ассамблее», есть автограф самого чемпиона.

Напомним, Федерер — победитель десятков турниров Большого шлема, рекордсмен по числу недель в статусе первой ракетки, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса, восьмикратный чемпион Уимблдона в одиночном разряде.

С ракеткой, которую можно будет купить в Екатеринбурге, Федерер выиграл 17-й Уимблдон — 2012, в теннисной форме он участвовал в открытом чемпионате Франции — 2019.

Благотворительный вечер «Екатерининской ассамблеи» состоится 6 декабря. Вырученные от продажи лотов средства будут направлены в благотворительный фонд «Жизнь в движении», который займется лечением детей из Свердловской области с проблемами опорно-двигательной системы.

Экспонаты из своих частных коллекций на ассамблею уже предложили многие известные уральцы. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын предоставил трехтомник «Истории искусства всех времен и народов» в кожаном переплете с золоченым тиснением, изданный в 1903 году директором Дрезденской галереи Карлом Верманом. Бизнесмен Андрей Симановский отдал на аукцион исторический сборник о Екатеринбургском уезде, написанный и изданный городским головой Ильей Симановым 130 лет назад.

Форму и ракетку Федерера организаторам ассамблеи подарил сын президента областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Пумпянский.

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