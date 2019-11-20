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15:54 (мск), источник: Vesti.kz

Матч Кубка Дэвиса Пакистан — Индия перенесли в Нур-Султан

Международная федерация тенниса перенесла матч Кубка Дэвиса между Пакистаном и Индией в Казахстан, передает «Спорт-Экспресс». Игра пройдет в Нур-Султане 20—30 ноября.

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Ранее сборная Индии отказалась лететь в Исламабад. Лидер сборной Пакистана Айсам-ул-Хак выразил недовольство решением о переносе игры на нейтральную территорию и заявил, что не поедет в Казахстан.

Между Индией и Пакистаном неоднократно возникали военные конфликты и территориальные споры. Страны до сих пор не разрешили конфликт в Кашмире, где в феврале произошло очередное столкновение.

Отметим, что Индия летала в Пакистан на матч Кубка Дэвиса в 1964 году и выиграла 4−0. Сборная Пакистана посещал Индию в 2006-м и уступила 2−3.

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