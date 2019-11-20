Матч Кубка Дэвиса Пакистан — Индия перенесли в Нур-Султан

Ранее сборная Индии отказалась лететь в Исламабад. Лидер сборной Пакистана Айсам-ул-Хак выразил недовольство решением о переносе игры на нейтральную территорию и заявил, что не поедет в Казахстан.

Между Индией и Пакистаном неоднократно возникали военные конфликты и территориальные споры. Страны до сих пор не разрешили конфликт в Кашмире, где в феврале произошло очередное столкновение.