Матч Кубка Дэвиса Пакистан — Индия перенесли в Нур-Султан
Международная федерация тенниса перенесла матч Кубка Дэвиса между Пакистаном и Индией в Казахстан, передает «Спорт-Экспресс». Игра пройдет в
Международная федерация тенниса перенесла матч Кубка Дэвиса между Пакистаном и Индией в Казахстан, передает «Спорт-Экспресс». Игра пройдет в
Ранее сборная Индии отказалась лететь в Исламабад. Лидер сборной Пакистана
Между Индией и Пакистаном неоднократно возникали военные конфликты и территориальные споры. Страны до сих пор не разрешили конфликт в Кашмире, где в феврале произошло очередное столкновение.
Отметим, что Индия летала в Пакистан на матч Кубка Дэвиса в 1964 году и выиграла 4−0. Сборная Пакистана посещал Индию в 2006-м и уступила 2−3.