Кафельников: Теннисисты сборной России сделали максимум на групповом этапе Кубка Дэвиса

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Сборная России, в составе которой нет первой ракетки страны Даниила Медведева, проиграла команде Испании со счетом 1−2 во втором матче группового этапа Кубка Дэвиса в ночь на среду и потерпела первое поражение на турнире. В понедельник команда одержала победу над хорватами со счетом 3−0. В среду в заключительном матче группы B сборная Испании встретится с командой Хорватии. По итогам этого противостояния определится победитель группы.

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«Ребята сделали максимум: обыграли сборную Хорватии и в упорной борьбе проиграли испанцам. Еще ничего не потеряно, у нас есть теоретический шанс выйти в четвертьфинальную стадию, — сказал Кафельников. — Не все зависит от нас — надо смотреть за игрой конкурентов сегодня и завтра. Но будем надеяться, что добытого результата нам хватит, чтобы оказаться в плей-офф».

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. В четвертьфиналы выходят победители групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.