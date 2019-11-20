Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
20.11
Динамо Р
ХК Динамо
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
20.11
Витязь
ЦСКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
20.11
Спартак
Локомотив
Б
43
Хоккей. КХЛ
20.11
Сочи
Северсталь
42
Хоккей. КХЛ
20.11
Салават Юлаев
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
20.11
Сибирь
Ак Барс
14
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Металлург Мг
Все события
Фоторепортажи
12Медведева успешно выступила на Гран-при Москвы
15Марибор. Поражение России, которое не получается забыть
20 ноября, источник: ТАСС

Кафельников: Теннисисты сборной России сделали максимум на групповом этапе Кубка Дэвиса

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты сделали максимум на групповом этапе Кубка Дэвиса в Мадриде и сохраняют шансы на выход в четвертьфинал. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Сборная России, в составе которой нет первой ракетки страны Даниила Медведева, проиграла команде Испании со счетом 1−2 во втором матче группового этапа Кубка Дэвиса в ночь на среду и потерпела первое поражение на турнире. В понедельник команда одержала победу над хорватами со счетом 3−0. В среду в заключительном матче группы B сборная Испании встретится с командой Хорватии. По итогам этого противостояния определится победитель группы.

Читайте также
Российские теннисисты проиграли испанцам в матче Кубка Дэвиса

«Ребята сделали максимум: обыграли сборную Хорватии и в упорной борьбе проиграли испанцам. Еще ничего не потеряно, у нас есть теоретический шанс выйти в четвертьфинальную стадию, — сказал Кафельников. — Не все зависит от нас — надо смотреть за игрой конкурентов сегодня и завтра. Но будем надеяться, что добытого результата нам хватит, чтобы оказаться в плей-офф».

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на шесть групп, завершится 24 ноября в Мадриде. В четвертьфиналы выходят победители групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

Читайте также
Кафельников о дочке Алесе, футбольных фанатах, Федуне, Ельцине и о своем проигрыше в покер
Во время загрузки произошла ошибка.
13 июня© Ньюстюб
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Черчесов обратился к болельщикам после завершения отбора Евро
Сборная России заняла второе место в группе B Кубка Дэвиса
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча с россиянами
Овечкин: Кубок мира — обычный турнир, я хочу на Олимпиаду
СМИ узнали о тайной свадьбе Криштиану Роналду в Марокко
«Спартак» прервал трехматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ
Аршавин рассказал, кого видит основным вратарем сборной России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь