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18:08 (мск), источник: ТАСС

Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса

ТАСС, 21 ноября. Сборная Сербии по теннису обыграла команду Франции в матче группового этапа Кубка Дэвиса. Данный результат позволил российским теннисистам выйти в четвертьфинал соревнований, которые проходят в Испании.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Во второй игре Новак Джокович, занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), оказался сильнее француза Бенуа Пэра (24) со счетом 6:3, 6:3. Общий счет в противостоянии до двух побед стал 2−0 в пользу сборной Сербии, позднее в четверг пройдет парная встреча между сербскими и французскими теннисистами.

Победа сборной Сербии позволила россиянам стать одной из двух лучших команд из числа занявших вторые места в своих группах и выйти в четвертьфинал. На групповом этапе российская команда заняла второе место в группе В, победив хорватов (3−0) и уступив испанцам (1−2). В составе сборной России выступают Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, им может стать сборная Сербии или команда Испании. Первый четвертьфинальный поединок пройдет позднее в четверг, в нем сыграют сборные Канады и Австралии.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). В прошлом году победу одержали хорваты.

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