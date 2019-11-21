Казахстан проиграл Великобритании в Кубке Дэвиса

Решающей стала парная встреча, в которой Александр Бублик и Михаил Кукушкин со счетом 0:2 уступили Джейми Маррею и Нилу Скупски — 1:6, 4:6. Игра длилась один час и 12 минут.

Изначально на пару были заявлены Александр Недовесов и Андрей Голубев, но сборная Казахстана сделала замены перед матчем, как и в прошлый раз против Голландии.

Ранее Бублик победил Дэниела Эванса, а Кукушкин проиграл британцу Кайлу Эдмунду. Стартовали же обе команды с побед над Голландией с одинаковым счетом 1:2.