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21 ноября, источник: Vesti.kz

Казахстан проиграл Великобритании в Кубке Дэвиса

Сборная Казахстана по теннису проиграла Великобритании в матче группового раунда финальной стадии Кубка Дэвиса, передает корреспондент Vesti.kz.

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Решающей стала парная встреча, в которой Александр Бублик и Михаил Кукушкин со счетом 0:2 уступили Джейми Маррею и Нилу Скупски — 1:6, 4:6. Игра длилась один час и 12 минут.

Изначально на пару были заявлены Александр Недовесов и Андрей Голубев, но сборная Казахстана сделала замены перед матчем, как и в прошлый раз против Голландии.

Ранее Бублик победил Дэниела Эванса, а Кукушкин проиграл британцу Кайлу Эдмунду. Стартовали же обе команды с побед над Голландией с одинаковым счетом 1:2.

Таким образом, Великобритания выиграла группу и пробилась в четвертьфинал, а Казахстан занял второе место и также может выйти в плей-офф, если станет одной из двух лучших команд из числа ставших вторыми.

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