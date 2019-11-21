«Ты всегда будешь величайшим»: Марадона до слез растрогал Федерера
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Теннисист Роджер Федерер не смог сдержать слез после видеообращения легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны во время неофициального матча в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Теннисист Роджер Федерер не смог сдержать слез после видеообращения легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны во время неофициального матча в
На текущий момент швейцарец проводит товарищеские матчи против немца Александра Зверева в рамках турне по Южной Америке. Уже состоялись поединки в Чили и Аргентине.
Марадона был приглашен на состязание в
«Привет, мастер. Ты был, есть и всегда будешь величайшим. Таких как ты больше нет. Хочу, чтобы ты знал — если у тебя возникнут