«Ты всегда будешь величайшим»: Марадона до слез растрогал Федерера

Марадона был приглашен на состязание в Буэнос-Айресе, но не смог приехать. Однако, аргентинец записал видеообращение для швейцарского теннисиста. При просмотре видео Федерер не смог сдержать слез.

«Привет, мастер. Ты был, есть и всегда будешь величайшим. Таких как ты больше нет. Хочу, чтобы ты знал — если у тебя возникнут какие-либо проблемы в моей стране, то просто позвони мне и скажи, что тебе нужно», — сказал Марадона в обращении к теннисисту.