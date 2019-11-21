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21 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Ты всегда будешь величайшим»: Марадона до слез растрогал Федерера

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Теннисист Роджер Федерер не смог сдержать слез после видеообращения легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны во время неофициального матча в Буэнос-Айресе.

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Источник: Спорт РИА Новости

На текущий момент швейцарец проводит товарищеские матчи против немца Александра Зверева в рамках турне по Южной Америке. Уже состоялись поединки в Чили и Аргентине.

Марадона был приглашен на состязание в Буэнос-Айресе, но не смог приехать. Однако, аргентинец записал видеообращение для швейцарского теннисиста. При просмотре видео Федерер не смог сдержать слез.

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«Привет, мастер. Ты был, есть и всегда будешь величайшим. Таких как ты больше нет. Хочу, чтобы ты знал — если у тебя возникнут какие-либо проблемы в моей стране, то просто позвони мне и скажи, что тебе нужно», — сказал Марадона в обращении к теннисисту.

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