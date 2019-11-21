«Этим можно гордиться». Капитан Великобритании восхитился фанатами из Казахстана
Капитан сборной Великобритании Леон Смит восхитился казахстанскими фанатами, которые очень яростно поддерживали свою сборную, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Капитан сборной Великобритании Леон Смит восхитился казахстанскими фанатами, которые очень яростно поддерживали свою сборную, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Ваши болельщики были фантастическими. Была нереальная поддержка трибун, такими моментами можно гордиться. Мы хоть и делили этот корт с нашими соперниками, но нам очень понравилась атмосфера. Мы ощутили настоящее действо от Кубка Дэвиса и спасибо большое вашим болельщикам за это», — сказал Леон Смит.
Стоит отметить, что организаторы назвали казахстанских болельщиков лучшими на Кубке Дэвиса в Мадриде. Произошло это после матч с Голландией. Яркость и оригинальность
Напомним, сборная Казахстана по теннису не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса-2019. В группе Е команда Диаса Доскараева стала второй, победив Голландию (2:1) и проиграв Великобритании (1:2). В четвертьфинал с первого места вышли британцы.
Через рейтинг лучших команд из числа ставших вторыми в четвертьфинал пробились Россия и Аргентина. При этом у аргентинцев по сетам оказалось 8:6, а у Казахстана этот показатель составил 7:7.