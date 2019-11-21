«Этим можно гордиться». Капитан Великобритании восхитился фанатами из Казахстана

«Ваши болельщики были фантастическими. Была нереальная поддержка трибун, такими моментами можно гордиться. Мы хоть и делили этот корт с нашими соперниками, но нам очень понравилась атмосфера. Мы ощутили настоящее действо от Кубка Дэвиса и спасибо большое вашим болельщикам за это», — сказал Леон Смит.

Стоит отметить, что организаторы назвали казахстанских болельщиков лучшими на Кубке Дэвиса в Мадриде. Произошло это после матч с Голландией. Яркость и оригинальность фанатов-казахстанцев подчеркнула и испанская версия спортивного сайта Eurosport.

Напомним, сборная Казахстана по теннису не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса-2019. В группе Е команда Диаса Доскараева стала второй, победив Голландию (2:1) и проиграв Великобритании (1:2). В четвертьфинал с первого места вышли британцы.