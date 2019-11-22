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08:27 (мск), источник: ТАСС

Сборная Канады победила команду Австралии и стала первым полуфиналистом Кубка Дэвиса

ТАСС, 22 ноября. Канадские теннисисты обыграли команду Австралии со счетом 2−1 в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

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Источник: AP 2019

В четверг канадец Вашек Поспишил обыграл австрийца Джона Миллмана со счетом 7:6 (9:7), 6:4. В пятницу Денис Шаповалов (Канада) уступил Алексу Де Минауру (Австралия) со счетом 6:3, 3:6, 5:7. В решающей игре Поспишил и Шаповалов победили австралийцев Джордана Томпсона и Джона Пирса (6:4, 6:4). Таким образом, в противостоянии до двух побед сильнее оказались теннисисты из Канады (2−1).

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Сборная России в составе Карена Хачанова, Андрея Рублева и Евгения Донского встретится в четвертьфинале с командой Сербии, которую представляют Новак Джокович (второй номер мирового рейтинга), Душан Лайович (34), Филип Крайинович (40), Виктор Троицки (159) и Янко Типсаревич (221). Победитель пары встретится в полуфинале с канадцами. В других четвертьфиналах между собой сыграют команды Великобритании и Германии, Аргентины и Испании. Все оставшиеся встречи состоятся позднее в пятницу.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных завершится 24 ноября. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн.

Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является сборная США (32). Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса дважды (2002, 2006). Действующим победителем турнира являются хорваты.

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