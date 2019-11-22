«Первый блин комом». Казахстан завершил борьбу в Кубке Дэвиса-2019

Источник: РИА "Новости"

Накануне в упорной борьбе подопечные Диаса Доскараева сражались с британцами, но все же добыть победу, а вместе с ней заветную путевку в четвертьфинал финального турнира Кубка Дэвиса в Мадриде не сумели, сообщает Prosports.kz.

К сожалению, новый формат не дает права на ошибку. Все три встречи (две одиночки и пару), нужно выигрывать, причем желательно всухую. А в случае осечки в одном матче необходимо обязательно побеждать под ноль. Только так можно надеяться на продолжение борьбы. Ведь именно по дополнительным показателям мы не прошли в четвертьфинал Кубка Дэвиса.

Так уж вышло, что с трудом обыграв голландцев, казахстанцы осложнили себе путь дальше. Более того из-за того, что сильнейший играет с сильнейшим, нет у капитана возможности выставлять определенных игроков под конкретных соперников в одиночных встречах. Наверняка Михаил Кукушкин обыграл бы Хасе, как это делал много раз, чего не получилось у Бублика. А Александру, думается, куда проще было играть с Ботиком ван де Зандсхульпом. В итоге Кукушкину и Бублику пришлось выходить на парную встречу, которую к их чести они выиграли. Данный шаг нашего капитана полностью оправдал себя, позволив принести команде первую победу.

Через день нас ждала не менее сложная встреча со сборной Великобритании, причем соперник не заявил на матч свою главную ударную силу Энди Маррея. К сожалению, на этот раз не сдюжил Кукушкин, уступив Кайлу Эдмуну. Вернул интригу Бублик, обыграв первого номера британцев Дэниела Эванса. Далее, возможно, была допущена ошибка. Порядком наевшиеся за два дня Михаил и Александр вновь вышли на парный матч, притом, что соперник выпустил заранее заявленных Джейми Маррея и Нила Скупски, которые были свежие и достаточно легко переиграли казахстанцев, реализовав четыре брейка из пяти. Стоит отметить, что тут капитан британцев Леон Смит Доскараева переиграл. Вполне возможно, что Александр Недовесов и Андрей Голубев тоже бы уступили, но во всяком случае сил у них было намного больше, чем у основных игроков.

Так или иначе, мы покидаем Мадрид. Лучшей второй командой стать не удалось. По дополнительным показателям нас обошли россияне и аргентинцы. Мы же после успеха в прошлом сезоне, вновь добраться до четвертьфинала не сумели. Теперь сборную ждет вновь квалификационный этап в следующем году. Наверняка будут сделаны необходимые выводы по итогам финального турнира. Кроме того нужна работа над ошибками и организаторам турнира, ведь из-за нового формата много нареканий со стороны команд. Большое количество матчей невозможно равномерно распределить на три корта, в результате игры вечерней сессии завершаются далеко за полночь. Поэтому было принято решение начало сегодняшних встреч перенести на полчаса раньше. Жаль, что это нам уже не поможет. Стоит отметить, что со следующего сезона и Кубок Федерации ждет аналогичный формат проведения турнира, поэтому столь необходимый опыт должен помочь нашим девушкам.

Нельзя не вспомнить и о наших болельщиках, которые неистово поддерживали сборную в Мадриде. Такого музыкального сопровождения не были ни у кого на турнире. Возможно, поэтому они так приглянулись организаторам, которые постоянно на них обращали внимание.